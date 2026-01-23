Univeridad de Málaga dedica una muestra a los diez años de Málaga Racing Team: 'This is mart: compitiendo por un sueño'

Málaga Racing Team (MART), el equipo de Formula Student de la UMA que todos los años (desde hace diez) fabrica un coche de carreras que compite en circuitos nacionales e internacionales - UMA

El Rectorado de la Universidad de Málaga exhibe desde hoy en su Sala de Exposiciones 'THIS IS MART: Compitiendo por un sueño', una muestra dedicada a Málaga Racing Team (MART), el equipo de Formula Student de la UMA que todos los años (desde hace diez) fabrica un coche de carreras que compite en circuitos nacionales e internacionales.

Más que una escudería universitaria, MART es un espacio de aprendizaje activo, un motor de talento joven y un ejemplo sólido de colaboración multidisciplinar. Desde su creación en 2016, el proyecto, vehiculado a partir de un K-Project de LINK by UMA-ATech, ha demostrado cómo la pasión, la responsabilidad y el esfuerzo conjunto de cientos de estudiantes pueden convertir una idea en una realidad que compite en circuitos internacionales de primer nivel.

La muestra ha sido organizada por el Vicerrectorado de Cultura, y está comisariada por los profesores Pepe de la Varga y Joaquín Ortega, impulsores del proyecto. Reúne una década de historia e innovación, condensando el recorrido formativo, técnico y humano que ha definido la evolución del equipo. De hecho, no se limita a exhibir monoplazas o trofeos, sino que propone un relato emocional y educativo que recorre desde los primeros bocetos de un sueño hasta la consolidación de una comunidad universitaria capaz de unir ingeniería, comunicación, diseño y gestión en una auténtica escuela de vida.

Además, incluye más de 200 imágenes, vídeos, vehículos, imagen de marca y otros materiales, expuestos a lo largo de un recorrido donde se expone con paneles didácticos y rótulos vinilados en qué consiste el proyecto integral MART, así como su recorrido y logros a lo largo de sus diez años de funcionamiento. Cada vehículo, cada imagen y cada elemento expuesto remite a un proceso compartido, donde la tecnología se entrelaza con la pedagogía, la creatividad y los vínculos humanos que sostienen el proyecto.

UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

El rector de la UMA, Teodomiro López, ha presentado este viernes la exposición, en un acto en el que ha estado acompañado, entre otros, por los dos comisarios, por la vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez, y por Alicia Moya, miembro del equipo MART. Todos ellos se han mostrado muy orgullosos del trabajo que recopila la muestra y, sobre todo, del componente humano que trasciende de ella.

Moya ha tenido un recuerdo "para los que están, los que estuvieron y los que un día formarán parte de este proyecto", mientras que Joaquín Ortega se ha mostrado convencido de que el proyecto MART "solo se podría haber desarrollado en una universidad pública".

En este contexto, ha citado a los vicerrectorados y servicios implicados en el día a día de los coches de competición (todos los que conforman la UMA), así como la ayuda de los patrocinadores y del Ayuntamiento de Málaga, y se ha referido también a los más de 300 estudiantes, procedentes de unas 30 titulaciones de la UMA, como "el verdadero motor de este proyecto".

Por su parte, el otro comisario, Pepe de la Varga, ha afirmado que la exposición que hoy se inaugura consigue uno de los objetivos de Málaga Racing Team: "orgullo de pertenencia a la Universidad de Málaga".

En este sentido, la vicerrectora de Cultura ha dicho que la muestra "es una demostración del espíritu universitario, fruto del trabajo colaborativo de todos sus integrantes", mientras que el rector ha señalado que la Sala del Rectorado exhibe "lo que es la Universidad del siglo XXI, una institución global que irradia su conocimiento al contexto socioeconómico de su alrededor".

METÁFORA DE LA ESPIRAL

La exposición se organiza en torno a la metáfora de la espiral, símbolo del crecimiento progresivo y del aprendizaje acumulativo que caracteriza a MART.

Cada uno de sus giros revela los valores que han guiado al equipo durante estos años: perseverancia, creatividad, trabajo en equipo, compromiso social y una firme convicción en el poder transformador de la educación pública. Esa espiral recoge también la huella que el proyecto ha dejado en cientos de estudiantes que hoy forman parte del tejido profesional y social de la sociedad.

Dentro de este marco se presenta MART Innovation Lab, un modelo educativo que convierte al equipo en un laboratorio vivo de aprendizaje, investigación e innovación social. Más que un espacio físico, es una estructura formativa integral que combina formación aplicada, transferencia de conocimiento, responsabilidad social universitaria y competitividad internacional.

Inspirado en la exigencia de la Formula Student, este enfoque transforma los desafíos reales de la ingeniería y la gestión en oportunidades para aprender a liderar, tomar decisiones y afrontar la incertidumbre en entornos exigentes.

El modelo se basa en principios como la interdisciplinariedad, la cultura innovadora y la sostenibilidad. Gracias a ello, MART se ha consolidado como un ecosistema formativo donde la práctica técnica convive con la reflexión crítica, el diseño, la comunicación y la gestión. Aquí el aprendizaje se construye haciendo: diseñando, construyendo, experimentando, equivocándose y mejorando. Se desarrollan así competencias esenciales para el futuro profesional, desde el liderazgo y el pensamiento crítico hasta la resiliencia y la cooperación.

'THIS IS MART: Compitiendo por un sueño' muestra cómo la universidad pública, y en concreto la Universidad de Málaga, puede convertirse en un motor de talento, innovación y compromiso social. Para Málaga, MART representa una apuesta por la tecnología, el emprendimiento, el talento joven y la proyección internacional. Se trata, en definitiva, de una forma de entender la universidad como laboratorio de ideas, comunidad de aprendizaje y motor de futuro.

La muestra permanecerá expuesta en el Rectorado de la Universidad de Málaga hasta el próximo 11 de abril, con un horario de visitas de lunes a viernes (excepto festivos) de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Sábados, de 10 a 14 horas.