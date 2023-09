La Universidad de Málaga acoge el 50 Congreso de la Asociación Europea de Economistas de Riesgos y Seguros

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) acoge del 18 al 20 de septiembre el congreso de la 'European Group of Risk and Insurance Economists' (Egrie). El simposio anual celebra en la UMA su 50 aniversario, consolidándose como el evento académico y científico en Europa más relevante del sector de la economía de riesgos y seguros.

Más de un centenar de destacados investigadores internacionales se han dado cita en la UMA para compartir ideas y avances durante los tres días que dura el evento. La presidenta de Egrie, Wanda Mimra; el profesor de Gestión de riesgos internacionales en la Escuela de Administración de Empresas de Ginebra y editor jefe de 'The Geneva Papers on Risk and Insurance', Christophe Courbage; y la profesora del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la UMA y organizadora local del evento, María Rubio, han dado la bienvenida a los participantes.

Así, han destacado la importancia de la quincuagésima edición de un simposio que convierte a Málaga en el epicentro científico de los estudios e investigaciones relacionadas con los sectores del riesgo y los seguros durante los próximos días.

El profesor de la Universidad del Estado de Pennsylvania, Keith J. Crocker, ha sido el encargado de impartir la conferencia inaugural sobre 'El papel del análisis normativo en los mercados de seguros con información asimétrica'.

A lo largo de tres jornadas se distribuirán las sesiones paralelas, que versarán sobre temas de Economía, Finanzas y Gestión, relacionados con el Riesgo y el Seguro. Además, habrá una sesión especial por el 50 Aniversario de esta reunión científica, con la participación de los profesores de la Universidad de Ginebra, Henri Loubergé; de la Universidad de Iowa, Richard Peter, de la Universidad de Wellesley, Casey Rothschild; de la Universidad de St. Gallen, Martin Eling y de la Universidad de Toulouse, Christian Gollier.

Egrie es una organización europea sin ánimo de lucro fundada por The Geneva Association en 1973 para promover la investigación en riesgo y seguros a través de conferencias, publicaciones y redes de contacto.