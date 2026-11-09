La Universidad de Málaga impulsa la conexión de sus investigadores con los clústeres empresariales

Jornada en la Universidad de Málaga, organizada por la Oficina UMA-Empresa a través del programa 'Conectando la UMA con el tejido empresarial', para conectar investigadores y clústeres empresariales. - UMA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este lunes una jornada con el objetivo de fortalecer la colaboración entre los investigadores universitarios y los clústeres empresariales, organizada por la Oficina UMA-Empresa a través del programa 'Conectando la UMA con el tejido empresarial'.

'Oportunidades de Colaboración y Proyectos con Clústeres' es el título de este encuentro, que este año celebra su segunda edición, después del éxito del primero, ha informado la UMA, que ha destacado que es un espacio de conexión entre la universidad y los clústeres empresariales para facilitar el conocimiento mutuo y explorar nuevas oportunidades de cooperación en materia de I+D+i y transferencia de conocimiento.

En la jornada, han participado directivos de los clústeres 'Málaga Silver Economy Hub', LAND (Clúster audiovisual y de contenidos digitales de Andalucía, Landaluz (clúster agroalimentario de Andalucía) y MicroNanoSpain (Centro de Competencias Español en Microelectrónica, Aesemi)'.

Asimismo, han participado investigadores de la universidad, además de representantes de institutos de investigación, cátedras y personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), han precisado en una nota.

El rector, Teodomiro López, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro, acompañado por el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio; y por los responsables de los cuatro clústeres: Virginia Calvo (LAND), Miguel Ángel Jiménez (Landaluz), Nacho Villoch (Málaga Silver Economy Hub) y Sergio Vicente (Aesemi).

López ha resaltado la importancia de este encuentro y ha recordado que la colaboración entre la universidad y la empresa puede tomar muchos caminos que pasan por la OTRI, los contratos, las cátedras o este tipo de jornadas. "Se echa de menos, sin embargo, unas jornadas de puertas abiertas a imagen y semejanza de las que todos los años organizamos para los alumnos preuniversitarios, y actividades como esta que hoy nos reúne pueden ser una buena punta de lanza para conseguirlo", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha recordado que "nuestra misión es seguir trabajando en enseñar lo mucho que se hace en una universidad generalista".

Por su parte, el vicerrector ha mostrado la metodología de la Oficina UMA-Empresa y ha asegurado que las firmas interesadas en colaborar con la universidad pueden mostrar su interés a través de tres clics en la página web.

Por su parte, los responsables de los clústeres han destacado su objetivo de identificar posibles sinergias con los grupos de investigación y el personal investigador de la Universidad de Málaga.

La participación de estas cuatro agrupaciones permite acercar a la comunidad universitaria "diferentes sectores estratégicos de la economía andaluza, desde el audiovisual y los contenidos digitales hasta el agroalimentario, la economía vinculada a la longevidad y la microelectrónica", ha señalado la UMA.

La iniciativa da continuidad a la primera edición de estas jornadas, que contaron con la participación de representantes de Andalucía Aerospace, onTech Innovation, Railway Innovation Hub y Smart City Cluster, así como del presidente de la Federación Nacional de Clusters y AEI.

Con esta segunda convocatoria, UMA Empresa continúa consolidando "un espacio estable de conexión entre la Universidad de Málaga y el ecosistema empresarial, impulsando nuevas alianzas, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos conjuntos que contribuyan a dar respuesta a los desafíos del tejido productivo".