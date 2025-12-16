La Universidad de Málaga pone en marcha la apertura extraordinaria de sus bibliotecas durante el periodo de Navidad

Archivo - La Biblioteca General de la Universidad de Málaga (UMA) - UMA - Archivo

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca General y las Bibliotecas de Ciencias, Medicina y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ofertarán un horario especial durante el período de exámenes, que comenzará en la Facultad de Ciencias el 22 de diciembre y se prolongará hasta el 1 o el 12 de febrero, según el centro.

Estos recintos de la UMA permanecerán abiertos, más allá de sus horarios habituales, con carácter extraordinario durante los periodos y horarios que se indican a continuación. El resto de bibliotecas mantienen su horario habitual.

Así, la Biblioteca de Ciencias abriá los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre en horario de 9 a 21 horas; el 24 y 31, de 9 1 5 horas; y ya en enero, del 2 al 6 de 9 a 21 horas, excepto el lunes 5, que será de 9 a 15 horas). Por último, del 7 de enero al 12 de febrero, abrirá de 9 a las 2 horas del día siguiente.

La Biblioteca General abriá del 2 al 6 de enero de 9 a 21 horas, excepto el lunes 5, que será de 9 a 15 horas; y del 7 de enero al 1 de febrero, de 9 a 2 horas del día siguiente.

La Biblioteca de Económicas y Empresariales va a abrir del 7 de enero al 1 de febrero de 9 a 2 horas del día siguiente; y del 2 al 12 de febrero de 9 a 24 horas.

Por último, la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga tien previsto abrir del 7 de enero al 1 de febrero de 9 a 24 horas.

La UMA también señala en un comunicado que el horario de atención al público se reduce diez minutos, en todos los casos, respecto a la hora de cierre previsto de la biblioteca.

El acceso a las bibliotecas con horario extraordinario requiere una reserva previa a través del sistema 'Affluences' y será obligatoria a partir del mismo día que comienzan estos horarios en cada biblioteca, excepto en la Biblioteca de Ciencias, que será obligatoria a partir del día 17 de diciembre (inclusive).

La reserva de puestos estará limitada a los miembros de la comunidad universitaria, que deberán utilizar su cuenta de correo de la UMA (@uma.es) y asegurarse de que está activa (entrando a ella) previamente antes de realizar la primera reserva. En las bibliotecas que no contemplan horarios extraordinarios no será necesario reservar previamente (acceso libre hasta completar aforo).