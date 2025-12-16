La Universidad de Málaga pone en marcha la apertura extraordinaria de sus bibliotecas durante el periodo de Navidad

Ciencias estará operativa desde el 22 de diciembre, mientras que la General abre el 2 de enero y Medicina y Económicas, desde el 7

Archivo - La Biblioteca General de la Universidad de Málaga (UMA)
Archivo - La Biblioteca General de la Universidad de Málaga (UMA) - UMA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 16:24
Seguir en

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca General y las Bibliotecas de Ciencias, Medicina y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ofertarán un horario especial durante el período de exámenes, que comenzará en la Facultad de Ciencias el 22 de diciembre y se prolongará hasta el 1 o el 12 de febrero, según el centro.

Estos recintos de la UMA permanecerán abiertos, más allá de sus horarios habituales, con carácter extraordinario durante los periodos y horarios que se indican a continuación. El resto de bibliotecas mantienen su horario habitual.

Así, la Biblioteca de Ciencias abriá los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre en horario de 9 a 21 horas; el 24 y 31, de 9 1 5 horas; y ya en enero, del 2 al 6 de 9 a 21 horas, excepto el lunes 5, que será de 9 a 15 horas). Por último, del 7 de enero al 12 de febrero, abrirá de 9 a las 2 horas del día siguiente.

La Biblioteca General abriá del 2 al 6 de enero de 9 a 21 horas, excepto el lunes 5, que será de 9 a 15 horas; y del 7 de enero al 1 de febrero, de 9 a 2 horas del día siguiente.

La Biblioteca de Económicas y Empresariales va a abrir del 7 de enero al 1 de febrero de 9 a 2 horas del día siguiente; y del 2 al 12 de febrero de 9 a 24 horas.

Por último, la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga tien previsto abrir del 7 de enero al 1 de febrero de 9 a 24 horas.

La UMA también señala en un comunicado que el horario de atención al público se reduce diez minutos, en todos los casos, respecto a la hora de cierre previsto de la biblioteca.

El acceso a las bibliotecas con horario extraordinario requiere una reserva previa a través del sistema 'Affluences' y será obligatoria a partir del mismo día que comienzan estos horarios en cada biblioteca, excepto en la Biblioteca de Ciencias, que será obligatoria a partir del día 17 de diciembre (inclusive).

La reserva de puestos estará limitada a los miembros de la comunidad universitaria, que deberán utilizar su cuenta de correo de la UMA (@uma.es) y asegurarse de que está activa (entrando a ella) previamente antes de realizar la primera reserva. En las bibliotecas que no contemplan horarios extraordinarios no será necesario reservar previamente (acceso libre hasta completar aforo).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado