Universidad de Málaga propone un ciclo de charlas sobre la comercialización y digitalización del sector agroalimentario

La Cátedra de Comercio y Transformación Digital de la Universidad de Málaga organizará los días 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2025 el ciclo de conferencias 'Comercialización y Digitalización del Sector Agroalimentario'.

El ciclo, coordinado por el catedrático de la UMA y director de la cátedra, Sebastián Molinillo, propone una visión integrada del marketing agroalimentario premium, articulada en torno a posicionamiento, origen y competitividad.

Desde la gastronomía de lujo se va a analizar la construcción de marca y la conversión de la calidad en ventaja; en la Axarquía se estudia la cadena de valor "de la cepa a la copa"; el caso de Málaga profundiza en el origen geográfico como activo estratégico; y el aceite de oliva plantea palancas para dinamizar la demanda, reducir costes y diferenciar el olivar tradicional. Con la participación de profesionales y académicos, el programa combina rigor y aplicación práctica.

Las conferencias están abiertas a estudiantes de grado y posgrado de la Universidad de Málaga, personal docente e investigador, así como a cualquier persona externa a la universidad que esté interesada en la materia.

Así, la conferencia "Posicionamiento y proceso de venta en el sector gastronómico de lujo", a cargo de José Simón Gámez, CEO de Dehesa Monteros y profesor de ESIC-EIG, explorará las claves del posicionamiento estratégico en el sector gastronómico premium, con especial atención a los productos Bellota 100% Ibéricos.

Se abordará la conceptualización de marca, el desarrollo de productos de alta gama y las estrategias de comercialización que garantizan su diferenciación en mercados gourmet nacionales e internacionales.

A partir de la experiencia de Dehesa Monteros, se mostrará cómo consolidar una propuesta de valor única que combine tradición, excelencia y rentabilidad, ofreciendo a los estudiantes una visión aplicada sobre cómo convertir la calidad en ventaja competitiva en el exigente ámbito de la gastronomía de lujo.

Por su parte, la charla 'Vinos de la Axarquía, de la cepa a la copa' de Ignacio Garijo, director Comercial de Bodega A. Muñoz Cabrera-Dimobe, analizará de manera integral el proceso de elaboración y comercialización de los vinos de la Axarquía, una de las comarcas vitivinícolas más singulares de Andalucía.

Se explicará cómo las características geográficas, la viticultura de montaña y las técnicas enológicas tradicionales se combinan para crear productos de alta calidad. Se destacarán las estrategias de marketing, distribución y posicionamiento que permiten a estas bodegas competir en mercados nacionales e internacionales.

La conferencia proporcionará una perspectiva práctica sobre la gestión de la cadena de valor, desde la cepa hasta la copa, subrayando la importancia de la autenticidad y el origen.

Y en la cita 'El origen como valor estratégico para la promoción y el comercio del vino. El singular y complejo caso de los vinos de Málaga', a cargo de José Manuel Moreno Ferreiro, consejero honorario del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, se abordará cómo el origen geográfico se convierte en un factor clave de diferenciación y ventaja competitiva en la industria vitivinícola.

A través del caso de los vinos de Málaga, se expondrá el recorrido histórico en la defensa de la marca de origen, su posicionamiento actual y la caracterización de una oferta territorial diversa pero unida. Se presentarán herramientas para comunicar el valor del producto, así como las principales fortalezas y debilidades del sector.

Será una sesión esencial para comprender cómo la identidad y la tradición pueden convertirse en motores de desarrollo comercial y reputacional.

Y, por último, la conferencia 'Desafíos en la comercialización de los aceites de oliva', a cargo de Manuel Parras Rosa, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, abordará cómo el mercado mundial del aceite de oliva experimenta una oferta creciente, impulsada por el olivar intensivo y superintensivo, frente a una demanda estancada.

En esta sesión se analizarán las estrategias necesarias para incrementar el consumo global y nacional, abordando tanto la promoción como la educación del consumidor. Asimismo, se profundizará en las medidas de ahorro de costes y en las vías de diferenciación que permitan al olivar tradicional competir con explotaciones más productivas.

La conferencia ofrecerá un enfoque estratégico sobre cómo combinar sostenibilidad, valor añadido y competitividad en un sector clave para la economía agroalimentaria española y mediterránea.