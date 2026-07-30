La Universidad de Málaga recibe más de seis millones de euros en el marco del Programa Erasmus+

Archivo - Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga, UMA. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha obtenido algo más de seis millones de euros en la convocatoria del programa Erasmus+ 'Movilidad para el Aprendizaje de las Personas'; una asignación, destinada a sus diferentes líneas de movilidad e internacionalización, con la que la institución malagueña se sitúa entre las cinco universidades españolas con mayor volumen de plazas adjudicadas en 2026.

Según los datos del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la UMA ocupa, junto a la Universidad de Sevilla, el quinto lugar a nivel nacional en la Acción Clave 1 (KA1) de la convocatoria Erasmus+ 2026, con un total de 1.714 movilidades para estudiantes y personal de la universidad, han indicado desde la universidad.

La mayor parte de la financiación corresponde al programa Erasmus+ KA131, dirigido a la movilidad en Educación Superior con países asociados al Programa, que cuenta con una dotación de 4.988.427 euros. Estos fondos permitirán impulsar el intercambio de estudiantes y de personal docente y no docente hacia destinos tanto dentro como fuera de Europa.

A esta partida se suman los 849.263 euros obtenidos a través del programa Erasmus+ KA171, destinado a la movilidad internacional con terceros países no asociados al Programa. Esta financiación sitúa a la UMA en la tercera posición de España en esta categoría, consolidando su participación en proyectos de cooperación académica de alcance global.

Por último, el Consorcio TransFrontEU, enmarcado también en la acción KA171, ha obtenido una financiación de 167.674 euros. Se trata de un proyecto de movilidad conjunta liderado por las universidades de Málaga, Cádiz y Huelva.

La convocatoria Erasmus+ 2026 para proyectos de 'Movilidad para el Aprendizaje de las Personas' en el sector de la Educación Superior moviliza en España una inversión cercana a los 222 millones de euros, de los que 69,52 millones son aportados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en concepto de cofinanciación.

Entre los destinos europeos más demandados por el estudiantado para realizar su movilidad KA131 destacan Italia (22,2%), Portugal (9,2%), Polonia (8,9%), Francia (8,2%) y Alemania (8%). En cuanto a las movilidades internacionales KA171 hacia el resto del mundo, destacan países como Ucrania (8%), Albania (5%), Bosnia y Herzegovina (5%) y Georgia (5%).