Valero, sobre archivo judicial de contratos de emergencia: "Nos parece que esto es cuanto menos cuestionable"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero - IU

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, se ha referido este lunes a la decisión del juzgado de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus de decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, derivadas de las denuncias presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos, y ha explicado que van "a estudiar bien el auto, porque nos parece que esto es cuanto menos cuestionable".

Valero, en rueda de prensa en Málaga y tras ser cuestionado por los periodistas por dicho sobreseimiento, ha señalado que "a nosotros este caso nos parece un claro ejemplo de corrupción política, lo diga Agamenón o su porquero".

"Las cosas no se han hecho bien, las cosas se han hecho muy mal", ha abundado Valero, que ha señalado que "se ha adjudicado a dedo, favoreciendo unas empresas frente a otras y se ha hecho saltándose un procedimiento apelando a una pandemia que ya estaba terminada".

En este punto, se ha preguntado si "¿nos sorprende el archivo?", respondiendo que "depende, porque es que hace un año el señor Moreno Bonilla --presidente de la Junta-- ya dijo que sus amigos jueces le dijeron que esto no iba a ninguna parte", ha agregado, por lo que "la sorpresa no es tanta".

Ha explicado que quieren "leer el auto con detenimiento porque hay cosas que evidentemente no sabemos bajo qué filigranas jurídicas y técnico jurídicas han podido justificar". "¿Cómo es posible que sea legal alargar la contratación de emergencia cuando ya ha finalizado la autorización para hacerlo?", ha cuestionado.

También ha preguntado que "¿cómo es posible que sea legal que se hagan esos contratos en contra del criterio de la Consejería de Hacienda, pero también en contra de los criterios de intervención? Por lo tanto, vamos a estudiar bien el auto, porque nos parece que esto es cuanto menos cuestionable", ha concluido.