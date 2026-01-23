Valero denuncia la "hipocresía" del PP con Mercosur: El campo no se va a dejar "engañar por sus juegos de trilero"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, este viernes - IU

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha denunciado este viernes la "hipocresía" del PP en relación con el acuerdo UE-Mercosur, y ha advertido de que el campo español y andaluz no se va a dejar "engañar por sus juegos de trilero".

En rueda de prensa en Málaga, Valero ha señalado que el PP "está en una situación de clara confusión y debilidad", como se está poniendo de manifiesto con el asunto de Mercosur: "Mira a su derecha, entra en pánico y se pone a dar bandazos, de juzgado de guardia".

Ha agregado que los agricultores y ganaderos "no se van a dejar engañar por sus juegos de trilero ni por sus cambios de discurso", ya que el PP dice una cosa en las redes sociales y "vota otra en Europa".

Toni Valero ha denunciado la "pura hipocresía" del PP, ya que mientras el presidente de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, afirma que hay que "aplicar cláusulas y que se tienen que dar garantías" y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide "frenar" Mercosur, al final, los eurodiputados populares han votado a favor del acuerdo en todas las votaciones que se han producido en las instituciones de la UE.

Ha añadido que además el PP, el miércoles, votó "en contra de la propuesta del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen sobre Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", algo que finalmente sí salió adelante.

Para Toni Valero, hay un PP que, junto con la "ultraderecha" de Vox, ha "promovido el rearme de Europa, que está consiguiendo que la Comisión Europea priorice el gasto en defensa, en rearme y en comprar armas, multiplicando por cinco el gasto militar, mientras se recortan un 22 por ciento los fondos agrarios".

Frente a la "hipocresía" del PP, Toni Valero ha señalado que hay que frenar el tratado de Mercosur, porque "no da seguridad ni a los consumidores ni a la agricultura y ganadería social y profesional", y ha recalcado que no se debe aplicar "provisionalmente" tras la decisión del miércoles.

Ha defendido que hay una "respuesta firme por parte de Izquierda Unida frente a un tratado" que "atenta contra los intereses del campo español y andaluz".