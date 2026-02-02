Valero exige a Moreno que "deje de poner palos en las ruedas" y garantice a jóvenes de Andalucía el bono de alquiler

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa - IU

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha exigido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que deje de poner palos en las ruedas, que deje de boicotear las medidas del Gobierno de coalición" y que "garantice que cada joven que en Andalucía necesita el bono del alquiler disfrute de ese bono, porque es el derecho a la vivienda de lo que estamos hablando".

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha advertido de que el PP "no tiene ningún tipo de empatía social con quienes necesitan una vivienda, con las familias vulnerables".

Al respecto, ha incidido en que "lo hemos visto la semana pasada" al "tumbar el decreto del Gobierno para evitar los desahucios de cerca de 60.000 familias, muchas de ellas andaluzas, familias vulnerables, que los ha puesto a los pies de los caballos de los especuladores". "Un castigo del PP a quienes necesitan una vivienda que evidencia que son malas personas", ha apostillado.

A su juicio, "ese tratamiento, esa falta de empatía social con quien necesita una vivienda, lo estamos viendo también con cómo gestiona el bono joven de alquiler en Andalucía". "Se han abierto los plazos para solicitar ese bono y de nuevo nos encontramos con los juegos del hambre", ha avisado.

"De nuevo nos encontramos con unos trámites burocráticos que exigen a los demandantes prácticamente hacer un safari telemático para poder solicitar el bono del alquiler", ha criticado, al tiempo que ha lamentado que "una vez más, el Gobierno de coalición pone los recursos y, sin embargo, la Junta lo enreda todo; una vez más no prioriza las necesidades reales de los solicitantes, sino que lo que hace es plantear el orden de llegada".

Valero ha señalado que la Junta "descarga la responsabilidad en esa joven que solicita el bono de si le ha caído o no le ha caído por lo rápido que ha sido en tramitarlo".

"¿Qué es lo que le está diciendo el Gobierno andaluz a los jóvenes en Andalucía?", ha preguntado, al tiempo que ha respondido que "si no tienen el bono del alquiler, si no tienen esa ayuda, es por culpa suya, es porque son muy lentos y no porque la Junta de Andalucía no disponga los fondos necesarios en Andalucía para los jóvenes que necesitan una vivienda en nuestra tierra".

Valero ha criticado que la manera en la que gestiona el bono joven del alquiler en Andalucía Moreno "evidencia su falta de voluntad política de ayudar a quienes más necesitan este tipo de medidas".

Es más, ha agregado que "se está haciendo en una comunidad autónoma en donde en cinco años el alquiler ha subido un 50%; en donde los jóvenes de menos de 30 años que han conseguido emanciparse, que son una minoría, están destinando cerca del 70% de su salario al alquiler".

Por tanto, ha incidido, "hay un auténtico drama social en nuestra tierra que no está siendo atendido por la Junta de Andalucía": "Moreno Bonilla no está haciendo nada, o peor aún, está boicoteando las medidas que plantea el Gobierno de coalición".

Así, Valero ha advertido de que "Moreno Bonilla tiene que dejar de boicotear aquellas medidas que son útiles para contener los precios". En este sentido, ha agregado que el presidente de la Junta "está boicoteando la ley de vivienda, es insumiso a una ley de vivienda que está funcionando donde se aplica".

"Hemos visto como en Navarra, que sí se está aplicando, ha conseguido disminuir en nueve puntos porcentuales el precio del alquiler, a la vez que no ha afectado en la oferta. Por lo tanto, intervenir en el mercado funciona, regular los precios funciona, intervenir democráticamente en los precios del alquiler sirve la ciudadanía, poner límites a quienes especulan con la vivienda sirve y facilita el acceso a la vivienda", ha subrayado.

Valero ha pedido a Moreno que "deje de poner palos en las ruedas y de ser el mayordomo de los fondos de inversión" y, este sentido, "que atienda a la demanda social que hay porque tiene las competencias y porque tiene los recursos".

Así, ha incidido en que "desde Por Andalucía exigimos a Moreno Bonilla que deje de poner palos en las ruedas, que deje de boicotear las medidas del Gobierno de coalición y que garantice que cada joven que en Andalucía necesita el bono del alquiler disfrute de ese bono del alquiler, porque es el derecho a la vivienda de lo que estamos hablando".

Por último, ha dejado claro que "vamos a seguir, por tanto, denunciando esta situación y peleando para que haya una regulación de precios del alquiler y para que los fondos que hay para la vivienda se destinen de manera eficaz y rápida para quienes lo necesitan", ha concluido.