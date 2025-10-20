Valero (IU) cree que PP-A está "mucho peor de lo que plantea" el Centra y Por Andalucía "consolida su tendencia al alza"

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha sostenido este lunes que el PP-A está "mucho peor de lo que plantea" la última edición del Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), que, por otra parte, refleja que la marca de 'Por Andalucía' "consolida su tendencia al alza" en estimación de voto.

En rueda de prensa en Málaga, el dirigente andaluz de IU y también diputado de Sumar en el Congreso se ha pronunciado así al hilo de los datos de estimación de voto de dicho barómetro de la Fundación Centra, dependiente de la Junta, que augura que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a nueve meses aproximadamente de las próximas autonómicas.

Este sondeo, realizado entre los pasados días 15 de septiembre y 1 de octubre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, prevé que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, pero con una subida en estimación de voto hasta el 15,9% de los sufragios --2,4 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Sumar --marca a la que se equipara con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022--, que sería cuarta fuerza con el 8% de apoyo, que serían 0,3 puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,4% de los sufragios --1,8 puntos más que hace tres años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

Toni Valero ha subrayado que desde IU consideran que "el Centra tiene tufo a manipulación del PP" y, "lamentablemente, forma parte de las herramientas de propaganda del Gobierno andaluz" del PP-A.

No obstante, ha apostillado que tras conocer esta encuesta "queda una cosa clara", y es que "la situación del Partido Popular debe de ser mucho peor de lo que plantea" el barómetro de la fundación pública, teniendo en cuenta que la muestra de entrevistas que compone el trabajo de campo del que parte fue realizada "antes de la crisis de los cribados" de cáncer de la sanidad andaluza.

"Por tanto, el Partido Popular está mucho peor de lo que este Centra nos está diciendo", según ha colegido el dirigente de IU, que ha agregado que desde su formación política no le prestan "mucha atención a las encuestas, y mucho menos a este artefacto" del PP, si bien ha destacado que "Por Andalucía vuelve a subir a pesar de la cocina demoscópica" de los 'populares'.

Así, Toni Valero ha valorado que "Por Andalucía es esa fuerza política de izquierdas y andalucista que está consolidando su tendencia al alza a pesar de la cocina del Partido Popular, se mire la encuesta que se mire", y desde esa premisa ha subrayado que desde esa coalición de partidos de izquierda van a "seguir trabajando, a seguir conectando con los problemas reales de la gente y planteando una alternativa" al Gobierno del PP-A que "hoy está costando la vida a los andaluces", según ha finalizado.