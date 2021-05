Valero (IU) critica que la Junta levante monolitos en apoyo a los sanitarios y a la vez "esté robando" en sus bolsillos

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha considerado que "no es de recibo" que el Gobierno andaluz "siga levantando monolitos en apoyo a los sanitarios y a la vez esté recortando sus salarios en lo que legítimamente les corresponde por lo que han trabajado".

Valero, que ha asistido este martes a la concentración de profesionales sanitarios para exigir el complemento al rendimiento profesional, ha señalado que es "inconcebible que el Gobierno andaluz esté robando en los bolsillos de los sanitarios, esté escatimando recursos con quien nos ha salvado la vida en la pandemia, nos ha cuidado y nos sigue protegiendo".

Así, ha expresado el apoyo "absoluto" a los trabajadores sanitarios y ha criticado que la Junta "diga que no hay médicos, que no hay donde contratarlos y que las plantillas están exhaustas porque no hay médicos y a la vez permita que los directores médicos puedan compatibilizar la pública y la privada, por tanto menguando la plantilla de la pública".

"No es de recibo que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya anuncie que cuando acabe esta pandemia vuelven los recortes a la sanidad pública", ha lamentado el líder andaluz de IU, quien ha instado al Gobierno andaluz a "rectificar" y a "potenciar la pública".

"A los sanitarios hay que pagarles lo que se merecen, lo que han trabajo y les corresponde por ley y el Gobierno andaluz no puede seguir potenciando la sanidad privada-concertada en detrimento de la pública", ha concluido Valero.