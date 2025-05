Valero (IU) presenta una PNL para pedir al Gobierno que promueva la "alfabetización mediática" entre escolares

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha presentado este lunes una proposición no de ley (PNL) que su grupo va a defender en el Congreso para reclamar al Gobierno central, entre otras cuestiones, que "se incluyan las competencias de alfabetización mediática e informacional en los currículos escolares".

Así lo ha explicado el dirigente andaluz de IU y diputado de Sumar en una rueda de prensa en Málaga en la que ha concretado que, además de dicha reivindicación, la referida proposición no de ley quiere instar al Gobierno a "garantizar la formación permanente necesaria del profesorado en estas competencias mediáticas y digitales".

Con esta iniciativa también se quiere emplazar al Gobierno a "estudiar la creación de un centro de desarrollo curricular que elabore materiales didácticos adaptados a estas necesidades", así como a "actualizar el sistema educativo para que responda a estas nuevas realidades tecnológicas y comunicativas".

Desde Izquierda Unida "tenemos claro que estamos en una coyuntura histórica crucial y, por tanto, la alfabetización mediática e informacional no es una opción", sino que "es una necesidad de nuestra sociedad", ha aseverado Toni Valero para agregar que "con esta iniciativa queremos fomentar que haya una ciudadanía capaz de identificar cuándo le quieren engañar", desde la premisa de que una "ciudadanía bien informada puede proteger mejor sus libertades y la convivencia democrática".

El coordinador de IU Andalucía ha subrayado que "vivimos en una época de sobreinformación", y en España "hay cerca de 40 millones de usuarios de redes sociales a través de las cuales en cualquier momento se accede a noticias en cuestión de segundos".

Esa "conectividad global va aparejada a una gran amenaza" que "es la desinformación", que "es ya un problema de seguridad de la Unión Europea y, sin lugar a dudas, un problema para la convivencia democrática", ha continuado relatando Toni Valero, que ha advertido además de que "el 40% de los andaluces desconfía de las noticias", y la situación es "todavía más escandalosa entre los jóvenes, los menores de 34 años", ya que "casi la mitad" de quienes componen ese colectivo "no confía en las noticias que reciben".

Tras subrayar además que "hasta el 83% de los españoles consideran que, efectivamente, la desinformación es una amenaza para nuestra sociedad", Toni Valero ha aseverado que "la solución no puede ser sólo tecnológica", sino que "también tiene que intervenir la educación en alfabetización mediática e informacional".

Se trata de promover "una formación que enseñe a comprender, analizar y crear contenido con pensamiento crítico", según ha abundado el diputado de Sumar, que ha agregado en esa línea que "no basta con saber usar una 'tablet', con saber abrir el móvil e incorporarse a las redes sociales", sino que "hay que saber, interpretar qué hay detrás de cada mensaje", porque "detrás de la desinformación hay poderosos intereses".

"Por tanto, hay que dar herramientas a las jóvenes generaciones para que no se dejen arrastrar al bulo, la mentira y los mensajes de odio", ha sentenciado Toni Valero antes de poner de relieve, además, que, hoy por hoy, "sabemos que los medios no son solamente la televisión o los periódicos", sino que son también "las redes sociales, los videojuegos, los buscadores y plataformas digitales", y "muchas veces los algoritmos premian lo viral y no lo veraz".