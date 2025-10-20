Valero pide al Gobierno que no haga el deslinde planteado en Doñana que "pone en riesgo los objetivos de conservación"

El coordinador General de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador General de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que no lleve a cabo el deslinde que ha planteado para Doñana, que "pone en riesgo los objetivos de conservación" y el equilibrio "necesario en su ecosistema y la pervivencia de su biodiversidad", con "consecuencias medioambientales graves"; y ha instado a que modifique los criterios utilizados. "Hay que salvar Doñana", ha apostillado.

Así se ha pronunciado Valero en declaraciones a los periodistas en Málaga, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el pasado jueves la resolución por la que el ministerio, a Través de la Dirección General de la Costa y el Mar, el procedimiento de deslinde de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y de Aznalcázar (Sevilla).

"Un ministerio que resulta paradójico que impulse el plan Doñana para proteger ese parque nacional, como tiene que ser, ante la inacción durante años de la Junta de Andalucía; pero que, sin embargo, plantea un deslinde que pone en riesgo los objetivos de conservación de Doñana", ha incidido el líder de IU Andalucía.

Ha recordado que Doñana "es reserva de la biosfera, parque nacional, pero más allá de eso, forma parte de la identidad andaluza, de la propia memoria emocional de los andaluces y las andaluzas", aunque ha lamentado, "hoy tiene una nueva amenaza" con ese deslinde "incomprensible" planteado por el Ministerio de Transición Ecológica.

Para Valero, "lo que hace es un cambio de categoría en su clasificación que desnaturaliza el espacio" y ha explicado que en opinión de la coalición de izquierda ese deslinde "reclasifica Doñana de espacio fluvial a espacio mareal e ignora de esta manera su naturaleza mixta".

"Es una cuestión no solo técnica, esto afecta a dos tercios de la marisma concretamente la que afecta a los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar. Por tanto, un deslinde con consecuencias medioambientales graves", ha manifestado el líder de IU andaluz.

Según ha incidido, "pone en riesgo el equilibrio necesario en su ecosistema y la pervivencia de su biodiversidad", al tiempo que ha señalado la advertencia y la oposición a este planteamiento ya manifestada por parte de organizaciones, asociaciones y entidades, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Asociación WWF o el Consejo de Participación de Doñana.

Al respecto, ha señalado que dichas organizaciones "han dicho que por favor ese deslinde no se haga con los criterios que se han planteado; esos criterios son incomprensibles y llevan a un deslinde que lo que hace es desproteger Doñana".

"Por tanto nosotros y nosotras hemos vuelto a pedir al ministerio que modifique los criterios que ha utilizado porque en ese deslinde no se puede perder esa clasificación mixta de ese espacio natural", ha dicho Valero, quien ha incidido en que "hay que salvar Doñana y en este caso pedimos al ministerio que no haga un deslinde administrativo que pueda debilitar décadas de trabajo conservacionista".

Valero ha recordado que no es la primera vez que llevan a cabo esa defensa del parque nacional, punto en el que ha recordado que ya fueron al Parlamento Europeo "a defender Doñana frente a esas agresiones y amenazas con los depósitos de gas que se pretendían instalar". "Y nos parece que esto es una batalla que forma parte de esa misma guerra por salvar Doñana", ha finalizado.