Valero valora la "buena acogida" de la candidatura de Maíllo: IU "va con todo" para posibilitar el "cambio" en Andalucía

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha valorado la "buena acogida" que, según ha destacado, ha recibido la candidatura del líder federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, al frente de la coalición Por Andalucía para los comicios autonómicos previstos en 2026, una cita con las urnas para la que la federación de izquierdas sale "con todo" para propiciar el "cambio político" en la comunidad, gobernada con mayoría absoluta por el PP-A desde las anteriores elecciones de junio de 2022.

Así lo ha señalado Toni Valero en una rueda de prensa en Málaga en la que ha partido de la premisa de que "las izquierdas andaluzas estamos a lo que de verdad importa, a dar soluciones a los problemas de la gente", y "la candidatura de Por Andalucía --que integra a IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz--, avanza a paso firme y aportando seguridad a quienes quieren un giro social en Andalucía y un cambio político".

En esa línea, ha reivindicado que "Por Andalucía está trabajando intensamente en el Parlamento andaluz y también en la calle para recuperar la sanidad pública y, cómo no, para sacar la vivienda de las manos de los especuladores, porque tenemos muy claro para qué estamos aquí", que es "para dar seguridad y tranquilidad a los andaluces que hoy ven cómo el Partido Popular deteriora sus servicios públicos y cómo la vivienda está asfixiando a los jóvenes y a las familias trabajadoras".

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha seguido ahondado sobre la designación de Maíllo como cabeza de cartel de una coalición de izquierdas para remarcar su condición de "persona conocida y reconocida por muchos sectores en Andalucía".

Ha subrayado que su figura ha propiciado "generar mucha ilusión, generar muchas esperanzas en mucha gente", reconocimiento hacia Maíllo que ha concretado en la esperanza de esa parte del electorado "que está demandando recuperar los servicios públicos" o "un cambio político en Andalucía y que quieren un cambio que les permita ser felices".

Ha sostenido que la elección de Maíllo "ha sido fruto de un debate serio, sosegado, en la mesa de partidos de Por Andalucía" y ha defendido el papel tractor que propiciaría un buen resultado en Andalucía, convencido de que "lo que pase en Andalucía va a tener repercusión en el conjunto del país y estas elecciones andaluzas lo van a demostrar", que ha concretado en la idea de que "en estas elecciones andaluzas se vota un dos por uno".

"Se vota por echar al Gobierno de Moreno Bonilla, al gobierno de la corrupción y los recortes y el desmantelamiento de lo público, pero también se vota por transformar este país", ha seguido argumentando el líder de IU Andalucía sobre la contribución de las elecciones andaluzas de 2026, para reafirmarse en que "por eso Izquierda Unida en Andalucía va con todo".

Ha sumado la figura del secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, que fue el candidato elegido en las primarias de Izquierda Unida en Andalucía como su candidato a la Presidencia de la Junta para argumentar que con ambas figuras políticas "ponemos lo mejor de nuestro capital político junto con nuestra militancia al servicio de los andaluces para dar un giro social y un cambio político en Andalucía".