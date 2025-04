El valor del patrimonio del Ayuntamiento de Marbella aumenta en 154 millones de euros en nueve años

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La gestión municipal ha posibilitado un aumento del valor del patrimonio del Ayuntamiento en 154 millones de euros en los últimos nueve años. Así lo ha destacado este viernes el portavoz del Gobierno municipal, Félix Romero, en el pleno ordinario en el que se ha aprobado el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos a fecha de 31 de diciembre de 2024, pasando de los 517 millones de 2015, primer año desde que existe un registro completo, a los 671 actuales.

"Es nuestra obligación contar con este documento fidedigno y bien estructurado, porque somos gestores de un patrimonio que es de todos y cada uno de los ciudadanos", ha resaltado Romero, quien ha recordado que "en un período de más de 15 años en las que no hubo gobierno en la ciudad, sino una trama institucionalizada de corrupción, esto no se tuvo en cuenta, y no existía registro de bienes alguno".

A este respecto, ha explicado que desde el actual Gobierno local "iniciamos una tarea ingente, impulsada por Alcaldía y ejecutada eficazmente por la Secretaría General y por el servicio de Patrimonio, logrando reflejar en el 2015 el cien por cien de los bienes municipales".

"Gracias a ello, hoy tenemos un documento compuesto por 15.135 fichas, que representan y definen 15.135 derechos sobre bienes inmuebles, y cuyo valor asciende a la cantidad total de 671.321.006,04 euros".

Asimismo, ha detallado que "hemos incrementado el patrimonio a razón de un millón y medio más cada año de media" y ha indicado que "hemos invertido en todo tipo de infraestructuras, como es el caso del bulevar de San Pedro, los pabellones deportivos, Paseo Marítimo, parques y jardines o centros sociales, entre otros".

"Nuestra gestión es pagar lo que debemos, invertir continuamente en el ciudadano y entregarles cada año un Ayuntamiento más rico", ha apostillado el concejal.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, la sesión ordinaria ha dado luz verde por unanimidad de todos los Grupos a la aprobación definitiva de la concesión del título de Ciudadano Honorario a 16 personas, "hombres y mujeres que han dejado o están dejando huella en nuestro tejido social, cultural, educativo, empresarial o humano en nuestro municipio", según ha subrayado la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Entre ellos, hay artistas, maestros, hasta voluntarios, funcionarios, empresarios o músicos, "todos ellos, vecinos comprometidos con su zona y que comparten el denominador común de haber contribuido a que Marbella y San Pedro sean hoy más humanas, más ricas en talento y más solidarias".

Los homenajeados, que recibirán sus distinciones el próximo 10 de mayo en el Teatro Ciudad de Marbella, son José Lara Añón, María Romero Mendoza (María Adamuz), Rafael Reyes Hinojosa, Manuel Lavigne Labernia, Antonio Sánchez Urdiales, Jesús López de los Ríos, María José Ortiz Aguilar, Juan Francisco Jiménez Benítez, Alfredo Macías Sánchez (a título póstumo), Leonor Blanco Román, Juan Manuel Zamora Vázquez, Jesús Tomás Prieto Marcos, Manuel Pérez García, Francisco Soto Zaya, Encarna Bandera Tapia y Manuel Cortés Jiménez 'El Pinto'.

Asimismo, el pleno ha dado luz verde, también con los votos a favor de todos los grupos de la oposición, a la propuesta del grupo municipal 'popular' para exigir al Gobierno central que tome medidas con "carácter de urgencia" relativa a la liberalización del peaje, con motivo del cierre de la carretera A-397.

También se han aprobado la cesión a la Junta de Andalucía del nuevo centro de salud de Las Chapas para que lo dote del personal y el material necesario para su puesta en funcionamiento, tras la conclusión de las obras; bonificaciones del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICÍO); las propuestas relativas a la regulación de las viviendas de uso turístico; la conmemoración anual de la figura de Rogelio Vigil de Quiñones; la moción para combatir la ocupación ilegal de viviendas en Marbella o la relativa a la iluminación nocturna artística de la Torre de El Cable.