Varias personas heridas tras un accidente en la A-367 en Ronda

Efectivos intervienen en un accidente en la A-367 en Cuevas del Becerro - CPB

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas este viernes tras un accidente de tráfico en la A-367 a su paso por el municipio malagueño de Ronda, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

El 112 ha recibido varios avisos alertando sobre las 12,45 horas de un accidente en el kilómetro 37 de la citada vía, a la altura de la Venta del Abogado, sentido Cuevas del Becerro.

De inmediato, han dado aviso al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios, según han señalado desde el 112.

Así, una dotación del CPB en Ronda ha intervenido tras el accidente, en el que se han visto implicados dos vehículos. Según los bomberos el conductor y único ocupante de uno de ellos ha resultado ileso.

En el otro coche viajaban cuatro ocupantes y tras el impacto ha quedado volcado con los cuatro heridos, que ya estaban fuera a la llegada de los bomberos.

Tres de los heridos han sido trasladados al hospital en ambulancia y otro en helicóptero. En cuanto a los heridos, desde el 112 han precisado que hay una persona de 48 años y dos mujeres, una de ellas de 53 años, evacuadas al hospital de la Serranía de Ronda. Por su parte, los bomberos del CPB han realizado labores preventivas y han colaborado con los sanitarios y con el servicio de grúa.