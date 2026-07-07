Vecinos de Sacaba advierten de la "insostenible situación" en la zona por asentamiento de caravanas

Una zona de Sacaba en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la Urbanización de Sacaba Beach han advertido este martes de la "insostenible situación" que viven los residentes debido al asentamiento de caravanas en la zona y han advertido de problemas de convivencia y seguridad en el barrio, al tiempo que exigen "recuperar la tranquilidad que nos corresponde por derecho".

En una carta abierta a los medios, consultada por Europa Press, los vecinos han incidido en que "lo que durante décadas fue un lugar tranquilo y familiar, hoy se ha transformado en un escenario de constante preocupación".

Los vecinos recuerdan que "este ha sido nuestro hogar durante seis décadas; un entorno donde muchas familias han crecido y han dedicado su vida entera a construir esta comunidad". Por ello, han avisado de que no están dispuestos "a ver cómo se deteriora el lugar que con tanto esfuerzo" han sacado adelante.

"Sentimos un profundo arraigo por nuestra tierra, pero lamentablemente hoy nos vemos privados de un principio básico: el derecho a vivir sin miedo", explican en la misiva, en la que inciden en que "ningún ciudadano debería verse obligado a coexistir con el temor en su propio entorno". "El miedo no puede convertirse en la norma de nuestro día a día" y han exigido "recuperar la tranquilidad que nos corresponde por derecho".

Al respecto, han detallado que "la raíz de esta degradación proviene de los graves problemas de convivencia y seguridad desencadenados por la presencia de caravanas y asentamientos chabolistas en la zona".

Han detallado que, "con frecuencia se generan vertidos de aguas grises y negras directamente en la arena, ruidos excesivos, fiestas y altercados constantes. Lo más preocupante es que, cuando los vecinos intentamos llamar la atención o pedir respeto, recibimos amenazas directas".

"La situación ha escalado a niveles alarmantes, habiéndose registrado ya incendios de vehículos, venta de drogas y la presencia de armas de fuego", señalan.

Por otro lado, han agradecido a las autoridades competentes "que se hayan tomado las medidas urgentes antes de que la convivencia se deteriore aún más".

El presidente de la Asociación de Vecinos de Sacaba, Fernando Rueda, ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que es una situación que la que vienen advirtiendo desde hace años. "Cada día se ha ido incrementando", ha avisado.

Al respecto, ha añadido que ello ha conllevado que "nosotros como vecinos estamos sufriendo también las consecuencias", aludiendo, entre otros, a la "inseguridad, salubridad", así, como entre otros, problemas como "ruidos a altas horas, peleas, drogas, robos, fogatas...".

"No vayamos a dar la espalda a esto, a una realidad", ha continuado, al tiempo que ha señalado que "hay criaturas que son muy buenas, pero de dos años para atrás" hay este problema.

Ha incidido en que, entre otras medidas, se debe buscar la posibilidad de alojamiento para las personas más vulnerables, así como buscar una parcela para un camping y que cuente con todos los servicios que ellos requieren.

"Lo que no puede ser es lo que se ha hecho allí", ha sostenido el presidente de la Asociación de Vecinos de Sacaba, que ha incidido en que "hay que atajarlo". "Lo veníamos advirtiendo hace años", ha concluido.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Carretera de Cádiz y en coordinación con la Policía Local, va a proceder a la implementación de medidas para impedir el acceso rodado a la parcela privada ubicada en Camino de la Térmica donde existe una alta concentración de caravanas y autocaravanas que ocupan las zonas asfaltadas, así como de tiendas de campaña en los espacios de tierra y arbustos.

A petición de las asociaciones de vecinos de Sacaba y Parque Litoral, y en colaboración con la propiedad del suelo, se va a restringir el acceso rodado a esta parcela debido a los problemas de salubridad, gestión de residuos y de convivencia que afectan al entorno, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Policía Local ya informó a las personas instaladas en esta parcela de que por labores de limpieza y salubridad debieron retirar los vehículos antes de este martes como paso previo a la instalación de elementos que impedirán el acceso rodado a la misma.