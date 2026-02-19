Una veintena de equipos disputarán en Málaga la XXVII Copa Andaluza del Open Nacional de Petanca

Cartel de la XXVII Copa Andaluza del Open Nacional de Petanca - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de equipos se darán cita en la XXVII Copa Andaluza del Open Nacional de Petanca. El torneo se celebrará el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo en las instalaciones municipales de Gamarra, en el distrito Bailén-Miraflores.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, y la concejala delegada de distrito Bailén-Miraflores, Mercedes Martín, acompañados por representantes del Club Petanca Costa del Sol, han presentado este jueves la competición.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte y de la Junta Municipal del Distrito, junto a la Asociación de Vecinos de Gamarra, Deportes Estadio y Toro Petank, colabora en la prueba deportiva.

La competición se va a desarrollar en cuatro grupos, de cinco equipos cada uno, con partidas de todos contra todos y de los que se clasificarán los tres primeros para disputar el Trofeo principal 'XXVII Copa andaluza Nacional'.

Los clubes clasificados en cuarto y quinto lugar disputarán el trofeo 'Copa Costa del Sol'. De esta manera, todos los equipos van a tener competición desde el primer día hasta el final del segundo. La categoría será única mixta en la competición --en ella se inscribirán también a los jugadores juveniles participantes-- y participarán 80 jugadores.

Por otro lado, han señalado que como en cada edición, este evento congrega a equipos procedentes de distintos puntos de España. Los clubes que han confirmado su asistencia son el C.P. Rubí (Barcelona); C.P. Getafe (Madrid); C.P. La Guijarrosa (Córdoba); C.P. Cañada Rosal (Córdoba); C.P. Los Neveros (Granada); C.P. Puente Genil (Córdoba); Team Toro Spain (Selección nacional de jugadores de la marca Toro Petank).

Los equipos de la provincia que participarán en la prueba son el C.P. Las Delicias (Málaga); C.P. Teatinos (Málaga); C.P. Los Prados (Málaga); C.P. Cártama (Málaga); C.P. Cenachero (Málaga); C.P. Torre del Puerto (Málaga); C.P. Churriana (Málaga); C.P. Los Prados (Málaga); C.P. San Pedro (Málaga); C.P. Toro (Málaga); C.P. Costa del Sol, con dos equipos (Málaga).

PROGRAMA

Dentro del programa de actividades previsto en torno a la celebración de esta prueba deportiva, el Club Petanca Costa del Sol celebrará el día 27 de febrero la recepción de los jugadores llegados desde fuera de Málaga.

El 28 de febrero se iniciará la competición de 15.00 a 21.00 horas y el 1 de marzo continuará, de 09.30 a 13.30 horas. A partir de esta hora, está prevista la clausura del torneo con la entrega de premios.