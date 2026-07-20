Vélez-Málaga se adhiere a la Red Española de Capitales de la Cultura para reforzar su proyección cultural

Plaza del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento malagueño de Vélez-Málaga ha aprobado este lunes la adhesión de la localidad a la Red Española de Capitales de la Cultura, una iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reúne a las ciudades comprometidas con la cultura como motor de desarrollo, cohesión social e innovación.

La incorporación a esta red permitirá a Vélez-Málaga formar parte de un espacio de cooperación entre gobiernos locales para compartir experiencias, impulsar estrategias comunes en materia de políticas culturales y reforzar la proyección nacional e internacional de las ciudades participantes, según han explicado desde el Ayuntamiento.

La Red Española de Capitales de la Cultura nace con el objetivo de fortalecer el papel de los municipios en el ámbito cultural, favoreciendo la coordinación institucional, la innovación, la gobernanza participativa y el intercambio de buenas prácticas.

Este organismo constituye un instrumento de colaboración con el Ministerio de Cultura y las instituciones europeas para desarrollar proyectos que contribuyan al crecimiento sostenible de las ciudades a través de la cultura.

El Ayuntamiento del municipio se compromete a participar activamente en los grupos de trabajo de la Red y a desarrollar actuaciones alineadas con sus objetivos, impulsando iniciativas que fortalezcan el ecosistema cultural local, fomenten la participación ciudadana, la cooperación institucional y la promoción del municipio como referente cultural.

El acuerdo contempla el interés del Ayuntamiento por contribuir de forma activa a la elaboración de una hoja de ruta que impulse proyectos de mejora a medio y largo plazo dentro de la Red.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha destacado que la incorporación a esta Red supone "una oportunidad para situar a Vélez-Málaga en el lugar que le corresponde dentro del panorama cultural nacional".

Lupiáñez ha subrayado que el municipio "lleva décadas apostando por la cultura como una seña de identidad y como un motor de desarrollo social, económico y turístico".

"La Red Española de Capitales de la Cultura nace con la vocación de convertirse en el principal espacio de cooperación entre los municipios españoles comprometidos con la cultura, y Vélez-Málaga tiene mucho que aportar gracias al trabajo que se viene desarrollando desde hace años y que estamos reforzando", ha concluido el regidor.