Vélez-Málaga aprueba la renuncia de Claros a su puesto en Mancomunidad y propuestas de condecoraciones de Policía Local

La secretaria de la Junta de Gobierno Local del consistorio malacitano de Vélez-Málaga, Lourdes Piña. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de la Junta de Gobierno Local del consistorio malacitano de Vélez-Málaga, Lourdes Piña, ha comparecido este lunes 16 para informar de los principales asuntos aprobados, entre los que se encuentran la designación de un nuevo representante municipal en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía y la propuesta de concesión de condecoraciones de la Policía Local, que será elevada al Pleno municipal para su aprobación.

En relación con el primero de los asuntos, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento malagueño de Vélez-Málaga ha aprobado la designación del concejal Celestino Rivas Silva como nuevo vocal del Pleno de la Mancomunidad, en sustitución del propio alcalde, Jesús María Claros.

Esta decisión responde a la voluntad del regidor de "concentrar sus esfuerzos y su dedicación" en las responsabilidades que ha asumido desde su reciente toma de posesión como alcalde de Vélez-Málaga, "evitando la acumulación de cargos y favoreciendo una distribución más eficaz de las tareas de representación institucional".

Piña ha explicado que esta decisión forma parte de la "manera de entender" la gestión municipal de Jesús María Claros, "basada en la dedicación, la responsabilidad y la cercanía con los vecinos". "Desde que asumió la Alcaldía tiene muy claro que su prioridad es Vélez-Málaga. Ser alcalde de un municipio como el nuestro exige mucho tiempo, mucha dedicación y estar pendiente de los problemas de los vecinos. Por eso ha decidido dejar su puesto en la Mancomunidad y que sea nuestro compañero Celestino Rivas quien asuma esa responsabilidad", ha señalado.

Además, Piña ha destacado la confianza en el concejal designado, que cuenta con responsabilidades de gobierno en áreas de especial importancia para el municipio, como Urbanismos e Infraestructuras entre otras. "Estamos convencidos de que Celestino va a realizar un magnífico trabajo y va a defender los intereses de Vélez-Málaga en la Mancomunidad. Tenemos un equipo de gobierno preparado y creo que es importante repartir las responsabilidades y aprovechar la capacidad de trabajo de todos sus miembros", ha añadido.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado elevar al Pleno municipal la propuesta de concesión de condecoraciones de la Policía Local de Vélez-Málaga, con las que se pretende reconocer "tanto la trayectoria y las actuaciones destacadas de miembros del cuerpo como la colaboración de profesionales, instituciones y ciudadanos que han contribuido a mejorar la seguridad y el servicio público en el municipio".

En contexto, la propuesta cuenta con el informe favorable del intendente principal y jefe de la Policía Local, Rafael Mora Cañizares, y es fruto del trabajo de la comisión de valoración de méritos y distinciones, integrada por representantes municipales, la Jefatura de la Policía Local y las secciones sindicales con representación en la plantilla. Las distinciones fueron propuestas por unanimidad tras el estudio de los méritos y circunstancias de cada candidatura.

Entre los reconocimientos previstos se encuentran las Medallas al Mérito Policial, destinadas a agentes en activo, personal jubilado y un agente fallecido, así como a profesionales de otros cuerpos de seguridad, representantes de instituciones y ciudadanos que han destacado por su colaboración con la Policía Local.

En concreto, la propuesta contempla diez medallas para agentes en activo, cuatro reconocimientos a policías jubilados o fallecidos y once distinciones a personas y servicios externos, entre los que figuran miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, representantes de la Fiscalía, profesionales de la seguridad privada y ciudadanos que han prestado una colaboración destacada.

Se incluyen cinco felicitaciones individuales de Pleno, una felicitación colectiva que reconoce la labor de 27 agentes y cinco Cruces a la Constancia en el Servicio con Distintivo Amarillo, destinadas a policías locales que han alcanzado los veinte años de servicio.

Estas distinciones permiten "poner en valor tanto actuaciones especialmente relevantes como trayectorias profesionales caracterizadas por la dedicación, la responsabilidad, la disponibilidad y el compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de los vecinos".

Piña ha querido aprovechar su comparecencia para expresar públicamente el agradecimiento a la plantilla de la Policía Local de Vélez-Málaga. "Tenemos una Policía Local de la que podemos sentirnos orgullosos. Detrás de cada uniforme hay personas que trabajan todos los días para protegernos, que intervienen en situaciones difíciles y que muchas veces realizan una labor que no se ve, pero que resulta fundamental para nuestra convivencia. Creo que es justo reconocer ese esfuerzo y agradecerles públicamente su trabajo", ha manifestado Piña.

La secretaria de la Junta de Gobierno Local también ha destacado la importancia de la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad, las instituciones y la ciudadanía, subrayando que la seguridad es "una responsabilidad compartida en la que resulta fundamental la coordinación y el compromiso de todos".

El acto oficial de entrega de las medallas, condecoraciones y reconocimientos se celebrará el próximo 20 de enero de 2027, coincidiendo con la festividad de San Sebastián, patrón de Vélez-Málaga, siguiendo la tradición de los últimos años de aprovechar esta fecha tan señalada para "rendir homenaje a los profesionales de la Policía Local y a quienes colaboran con el cuerpo".