Vélez-Málaga estrena una aplicación móvil para consultar en tiempo real el transporte urbano

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, junto al concejal de Transportes y Movilidad de Vélez-Málaga, Celestino Rivas, y al director de ALSA Zona Mediterránea, Valeriano Díaz Revilla. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Vélez-Málaga estrenará una aplicación móvil en la que se puede consultar en tiempo real el transporte urbano de forma rápida e interactiva. Esta herramienta está desarrollada por ALSA y llegará este martes, 23 de septiembre, a la ciudad.

Así lo ha informado en rueda de prensa el alcalde, Jesús Lupiáñez, junto al concejal de Transportes y Movilidad de Vélez-Málaga, Celestino Rivas, y al director de ALSA Zona Mediterránea, Valeriano Díaz Revilla, quienes han explicado que esta iniciativa persigue "dar un fuerte impulso al transporte público en la ciudad".

"Con tan sólo un 'click' los ciudadanos podrán conocer toda la información y cualquier detalle acerca del transporte urbano, podrán acceder a los datos sobre diferentes líneas, rutas y horarios, además de consultar las incidencias en el servicio o conocer la ubicación de los vehículos", ha precisado Lupiáñez.

Esta aplicación se podrá descargar de manera gratuita en múltiples dispositivos y sistemas operativos, ofreciendo a los usuarios "una forma más sencilla de utilizar el transporte público", ha explicado Lupiáñez, quien ha considerado que este nuevo proyecto será "una interesante forma de moverse por Vélez-Málaga de manera rápida y eficaz, gracias al uso de las aplicaciones móviles".

Además, el concejal de Transportes ha valorado el componente "de eficiencia y funcionalidad" de esta nueva propuesta, porque "todos los usuarios tendrán la posibilidad de manejar su acceso al servicio de forma interactiva, durante las 24 horas y en tiempo real". Esta aplicación se podrá descargar en 'smartphone' o tablet, entre otros dispositivos.

Con este servicio se podrá consultar líneas, rutas y horarios y la localización de autobuses a través del sistema Street View, que ofrece un itinerario en tiempo real. A ello se le añade que se trata de una aplicación "intuitiva, accesible y de fácil navegación", que se podrá instalar en Google Play o App Store.

En relación al funcionamiento interno de esta, dispone de sistema de alertas y notificaciones, área de favoritos, determinación de mejores trayectos, códigos QR, conexión a Internet disponible en el autobús y una sección de tutorial para ayudar a los usuarios a familiarizarse con sus funciones.

Además, se insertará un código QR en las paradas al alcance de los usuarios del transporte y vecinos, de manera que puedan descargar la aplicación cuando lo deseen, con todos los recursos a su disposición.

"Es una aplicación que no va a entrañar especial dificultad para nuestros vecinos y visitantes, tendrán la posibilidad de hacer el seguimiento minucioso de los trayectos e itinerarios, con toda la información sobre la distribución de paradas, lo que hará más cómoda, sencilla y sostenible la movilidad en el municipio", ha subrayado el edil del Área.

Díaz Revilla ha dicho que "nuestro objetivo primordial pasa por que moverse en transporte público en Vélez sea más fácil, más cómodo y con mucha mejor información que la que existía hasta hoy", ha sentenciado.