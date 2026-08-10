Vélez-Málaga licita las obras de la urbanización de la calle Cristo de Medinaceli por más de 406.000 euros

El alcalde de Vélez-Málaga (Málaga), Jesús Lupiáñez, en la calle Cristo de Medinaceli - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vélez-Málaga (Málaga), Jesús Lupiáñez, ha anunciado la licitación de las obras de urbanización de la calle Cristo de Medinaceli, una actuación largamente demandada por los vecinos de la zona y que busca dar solución definitiva a las condiciones actuales de la vía.

El proyecto, impulsado desde el Área de Infraestructuras, cuenta con un presupuesto de 406.368,54 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses.

"Damos un paso muy importante para los vecinos de la calle Cristo de Medinaceli. Después de muchos años esperando, esta actuación ya está en licitación y, por tanto, estamos mucho más cerca de que una reivindicación histórica se convierta en una realidad", ha señalado Lupiáñez.

Esta actuación llevará a cabo una urbanización integral de la calle, incluyendo la pavimentación completa de la vía y la ejecución de nuevas infraestructuras enterradas para garantizar la cobertura de los diferentes servicios urbanísticos.

El objetivo, ha detallado, es mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal y rodada y dotar de los servicios necesarios a las viviendas existentes.

El proyecto contempla una calzada de cinco metros de anchura, una acera en la margen norte y un pasaje peatonal que permitirá conectar con el vial situado al sur. También se incluyen las actuaciones necesarias para resolver los desniveles existentes, mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad de los peatones.

La intervención supondrá además la instalación y renovación de distintas infraestructuras y servicios urbanos, entre ellos las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, recogida de aguas pluviales, alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones.

En materia de alumbrado, se instalarán luminarias LED y sistemas de doble nivel de potencia que permitirán reducir el consumo energético de la instalación.

Las obras incluyen también la ejecución de muros de contención, nuevas escaleras y elementos de protección. Asimismo, se sustituirá la actual barandilla de madera existente en el mirador, que se encuentra en mal estado, por una nueva barandilla de fundición.

El alcalde ha destacado que esta actuación "responde a una demanda mantenida durante años por los residentes de la calle Cristo de Medinaceli, que han reclamado la mejora de una vía que necesitaba una intervención integral".

"Estamos hablando de una actuación que va mucho más allá de arreglar una calle. Vamos a dotarla de las infraestructuras que necesita, mejorar la accesibilidad, renovar los servicios y hacer que los vecinos puedan disfrutar de un entorno mucho más seguro y adecuado", ha asegurado Lupiáñez.

Por último, el alcalde ha explicado que desde el Ayuntamiento saben "que los vecinos han esperado durante mucho tiempo esta actuación y entendemos perfectamente su reivindicación" y ha afirmado que "por eso nuestra prioridad ha sido trabajar para que hoy podamos anunciar que las obras están licitadas".