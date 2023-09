'Vicent must die', 'Sleep' y 'Acid' se incoporan a cartelera del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga

Fotograma de 'She is Conann', película en la que se reimagina la leyenda del icónico bárbaro a través de seis reencarnaciones femeninas.

Fotograma de 'She is Conann', película en la que se reimagina la leyenda del icónico bárbaro a través de seis reencarnaciones femeninas. - FANCINE

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, Fancine, ha anunciado una nueva remesa de películas que estarán presentes en la cartelera del certamen, que se desarrollará del 8 al 16 de noviembre en el cine Albéniz y otros espacios de la capital. Entre los audiovisuales se encuentran títulos como 'Vicent must die', 'Sleep' y 'Acid'.

Cinco son los títulos que componen este avance de programación, a los que se une además la selección de películas que se exhibirán dentro de la sección 'Home Sweet Asian Home', el ciclo organizado en colaboración con CineAsia.

Entre las cintas confirmadas está 'Vincent Must Die', sobre un hombre anodino que, de repente y sin motivo alguno, se convierte en víctima de incomprensibles agresiones. El filme propone una reflexión sobre la violencia cotidiana, la polarización y la ruptura de la cohesión social a través de una trama que mezcla elementos propios del cine de investigación, del suspense, del terror más extremo y de la comedia, para dar como resultado una survival movie donde la paranoia juega un papel fundamental.

El director francés Stéphan Castang debuta en el largometraje con esta angustiosa historia de ritmo frenético y llena de sobresaltos, que recalará Málaga tras su première en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

Desde Francia llegará también 'Acid', el nuevo proyecto de Just Philippot, que, tras clausurar la pandémica edición de 2020 con 'La nube', volverá a participar en el certamen universitario con una cinta en la que continúa explorando temáticas cercanas al ecoterror y la crítica medioambiental.

La película nos traslada a un mundo apocalíptico pero muy real en el que la amenaza cae, literalmente, del cielo. Durante una ola de calor, unas extrañas nubes comienzan a arrojar lluvia ácida, causando devastación y pánico en todo el país. En medio de este caos, una niña y sus padres divorciados deberán mantenerse unidos para sobrevivir a esta catástrofe climática.

Y junto a ellas se exhibirá la producción surcoreana 'Sleep', la ópera primera de Jason Yu. Después de formarse como asistente de Bong Joon-ho, el cineasta se estrena en la silla de director con un claustrofóbico relato enraizado en los traumas domésticos y las casas encantadas.

Su argumento gira en torno a una mujer embarazada que está preocupada por los trastornos de sueño de su marido. Aquello que empieza siendo un ligero sonambulismo, derivará en un comportamiento inesperadamente grotesco. A medida que la situación se descontrola, los protagonistas tendrán que buscar ayuda desesperada en un chamán. Encabezan el reparto Lee Sun-kyun ('Parásitos') y Jung Yu-mi ('Train to Busan') que dan forma a esta alocada propuesta nocturna que transcurre entre pesadillas y ronquidos.

Completan el anuncio dos filmes europeos. Por un lado, se podrá ver 'Club Zero', cinta escrita y dirigida por Jessica Hausner, que compitió por una estatuilla en el 29 Fancine con 'Little Joe'. En este reciente trabajo, la realizadora arma una sátira que cuestiona con ironía la obsesión por las dietas, las exigencias del cuerpo perfecto, el sectarismo y las presiones sociales.

Mia Wasikowska ('Alicia en el país de las maravillas') interpreta a una maestra nutricionista en una escuela de élite, la cual establece un vínculo muy estrecho con cinco de sus alumnos. Cuando su método de restricción calórica se vuelve extremadamente radical, saltan las alarmas entre el resto del profesorado.

Y cierra las confirmaciones 'She is Conann', en la que Bertrand Mandico ('After Blue') reimagina la leyenda del icónico bárbaro de John Milius a través de seis reencarnaciones femeninas, en un viaje demoníaco a través del tiempo y del alma humana. Rainer, el perro del inframundo, actúa de sugerente narrador (y testigo) de esta fábula en blanco y negro que desafía con su provocadora estética a la denostada virilidad del mito clásico al que dio vida Arnold Schwarzenegger.

HOME SWEET ASIAN HOME

Y un año más, Fancine renueva su alianza con CineAsia a través del ciclo 'Home Sweet Asian Home', que, en sintonía con la temática de esta edición, reunirá cuatro películas llegadas de aquel continente relacionadas con la vivienda en su acepción más fantástica. Las sesiones se desarrollarán del 9 al 12 de noviembre en el Rectorado de la UMA con entrada gratuita y un cinefórum posterior.

Estrenará esta sección 'Door', la cinta japonesa de 1988 dirigida por Banmei Takahashi, que nos presenta a una ama de casa que, tras las llamadas amenazantes de un vendedor, siente cada vez más miedo de abrir la puerta de su apartamento.

Continuará, ya el viernes, el filme coreano 'Los ojos de la noche' (The Night Owl), de Ahn Tae-jin, en la que un acupunturista ciego que puede ver en la oscuridad es testigo por casualidad de la muerte del príncipe heredero. Mientras trata de investigar la verdad, se revelan secretos y conspiraciones que lo ponen en peligro.

La actividad se retomará el sábado con el pase de 'Dorm', una producción tailandesa de 2006 centrada en un niño que vive en un internado y cuyos compañeros lo aterrorizan con historias sobre fantasmas que habitan la escuela.

Y despedirá este homenaje doméstico al cine asiático 'La mujer del infierno' (Impetigore), una cinta indonesa con la firma de Joko Anwar, que mezcla terror sobrenatural con toques folk en un argumento donde la protagonista es una joven lque se ve obligada a regresar a su pueblo natal después de descubrir que puede ser la heredera de una gran fortuna. Sin embargo, al llegar, descubre oscuros secretos y una maldición ancestral que amenaza su vida.