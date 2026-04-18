Vicente Vallés, Olvido García y María José Solano protagoniza la programación semanal de La Malagueta

Vicente Vallés. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vicente Vallés, Olvido García Valdés y María José Solano serán algunos de los protagonistas de la programación de la próxima semana en el centro cultural La Malagueta de la Diputación, que vuelve a reunir propuestas en torno a la literatura, el pensamiento contemporáneo y el debate público.

Tal y como ha concretado la institución provincial en una nota, la programación arranca el martes, 21 de abril, con el ciclo '20/20/20: Encuentros poéticos', coordinado por Alberto Gómez. En esta ocasión, el espacio acogerá una conversación entre Olvido García Valdés y Virginia Aguilar, dos autoras que, desde trayectorias y generaciones distintas, comparten una mirada exigente sobre el lenguaje poético como forma de conocimiento y exploración de la experiencia.

Asimismo, el miércoles, 22 de abril, será el turno del ciclo 'Pensamiento político', coordinado por Manuel Arias Maldonado. Bajo el título 'Economía y democracia en la era populista', el encuentro contará con la participación de Francisco Rodríguez Fernández, quien abordará los principales retos económicos actuales y su impacto en el funcionamiento de las democracias contemporáneas.

Posteriormente, el jueves, 23 de abril, el ciclo 'Demasiado Humanos', coordinado por José Antonio Trujillo, propone una reflexión sobre el lugar de la cultura en el contexto tecnológico actual con el encuentro 'Belleza, memoria y utilidad: para qué sirve la cultura en la época de la IA', protagonizado por María José Solano. La sesión pondrá el foco en la relación entre creación, pensamiento y nuevas tecnologías.

La programación concluirá el viernes, 24 de abril, a las 19,00 horas, con una nueva sesión de 'Diálogos de la España Constitucional', coordinado por Teodoro León Gross, que contará con la intervención del periodista Vicente Vallés, "figura destacada del análisis político en España". Todas las actividades se celebrarán a las 19,00 horas en Sala 001, con entrada libre hasta completar aforo.

Además, el centro mantiene abierta hasta el próximo 17 de mayo la exposición 'Un viaje interior', del fotógrafo Txema Rodríguez, visitable a través de la Puerta 9 en el horario habitual. La muestra recorre distintos municipios de la provincia a través de una serie de fotografías en blanco y negro que documentan la Semana Santa desde una perspectiva íntima y territorial.

A través de este trabajo, el autor ofrece una aproximación a la tradición desde la observación de lo cotidiano, "poniendo en relación memoria, identidad y contexto social en diferentes localidades malagueñas".

Con esta nueva agenda, el centro cultural La Malagueta continúa reforzando su programación basada en el diálogo entre disciplinas y en la participación de voces relevantes del panorama cultural y del pensamiento actual. La programación completa puede consultarse en la web del centro 'https://cclamalagueta.com/'.