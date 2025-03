Villalobos (PP) dice que las mujeres de Podemos son "acomodaticias": "Si un compañero es un sobón, lo denuncias"

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Málaga y exministra del PP, Celia Villalobos, ha dicho que en Podemos "son mujeres acomodaticias", lo que en su opinión "nunca" deben ser las mujeres. "Si un compañero es un sobón, lo denuncias, si un compañero está abusando de ti porque es tu jefe, lo denuncias, que te va mal al principio, pues es probable, pero a la larga te irá bien", ha apuntado.

"No podemos ser mujeres conformistas, no podemos hacer que los compañeros de partido digan que es muy cómodo estar con ellas, no; hay que ser profundamente incómodas, hay que luchar, hay que batallar, no hay que convencerse de que ya no quedan cosas por hacer, hay muchas y cada vez más", ha asegurado Villalobos en el acto del PP de Málaga en el que le han dado un reconocimiento con motivo del 8M, Día de la Mujer.

Así, ha incidido en que "la mujer lo que no puede ser es acomodaticia". "Yo cuando hoy veo a las de Podemos, son mujeres acomodaticias, son mujeres víctimas que han tenido compañeros que le tocaban el santo culo todo el puñetero día y se han callado; y después sí salen con la pancartita a la calle", ha manifestado en su intervención.

Villalobos ha asegurado que "cuando en España nadie se preocupaba, la izquierda estaban otras batallas, desde luego en la batalla de la igualdad no; nosotras sí, las mujeres del PP sí estábamos en la batalla de la igualdad, en la de verdad, que significa la capacidad de poder llegar a donde queramos".

Así, se ha mostrado segura de que el PP en Málaga "va a seguir luchando, pero lo va a hacer bien, poniendo a mujeres en los puestos que nos hemos ganado, que nadie nos ha regalado, que a nosotros no nos ponen ahí porque somos amigos de alguien, no; nosotros nos los ganamos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo".

Ha dicho que siempre la han tachado de "mujer rebelde". "Y lo soy pero soy una rebelde con causa, he sido una rebelde contra la injusticia, contra la desigualdad, contra muchas cuestiones que siguen estando presentes en la sociedad española y cada vez más por desgracia", ha señalado.

Así, ha lamentado que "estamos llegando incluso al fanatismo y al odio, que son cuestiones que durante muchísimos años habían desaparecido ya de nuestra realidad", pero ha incidido en "seguir luchando permanentemente".

La exministra ha dicho que es un "orgullo" el trabajo que están realizando sus compañeras del partido en ayuntamientos, en el Parlamento autonómico, en el Congreso, ya que "siguen luchando por una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad mejor para todos y no en una sociedad esclava como se está creando en este momento en España".

MOMENTO POLÍTICO

"A mí me duele en este momento cómo va la política, me duele que solamente sirvan los insultos, los enfrentamientos, ya no hay diálogo en la política", ha aseverado Villalobos, quien ha recordado momentos de diálogo para sacar unos presupuestos "por consenso, negociando, no levantándote de la mesa hasta que consigues un acuerdo".

Y ha lamentado que "ya no, ya estamos todos parapetados". "Ahí está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo voy a llamar por teléfono al del PP para decirle... ¿Pero esto qué es?. Que las cuestiones de Estado se resuelvan en una llamada telefónica cuando voy con por el Falcon de Madrid a República Dominicana o a Bruselas, pero... ¿De qué estamos hablando?", ha lamentado.

La exalcaldesa malagueña ha incidido en que "el diálogo se hace sentándose en una mesa y negociando para conseguir acuerdos y eso es lo que necesita en este momento de este país" y en que las mujeres "tenemos mucho que dar en ese sentido y tenemos mucho que hacer".

Ha destacado la labor que realiza el presidente andaluz, Juanma Moreno, de quien ha asegurado que es "un hombre trabajador, honesto" y que "sigue siendo la misma persona que lo fue cuando tenía 25 años y era concejal", además de que "hace bien las cosas", citando también a Carolina España, consejera de Hacienda, "que lo está haciendo de cine".

Para Villalobos, "Sánchez puede intentar mandar a quien quiera, que es lo que ha hecho con la ministra Montero". "Anda que la ministra de Hacienda mandarla para acá...Tiene un majado, pero mejor para nosotros, mejor para Juanma, mejor para los andaluces, y mejor para el éxito que va a seguir teniendo Juanma, porque se lo merece", ha apuntado.

Ha dicho que a sus casi 76 años su vida política siempre ha estado ligada al PP y a Málaga; "me he partido los cuernos por mi provincia y he luchado por todos nosotros" y por el partido; al tiempo que ha dicho a la presidenta provincial, Patricia Navarro, que puede contar con ella "con mi experiencia". "Yo seguiré luchando y batallando como siempre", ha finalizado.