Villanueva de la Concepción (Málaga) celebra este domingo su XIX Día de la Haba con diversas actividades

El diputado provincial Francisco José Martín - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Villanueva de la Concepción celebra el domingo, 26 de abril, su 19 'Día de la Haba' y mercado de productos típicos.

El evento, declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, volverá a contar este año con un variado programa de actividades para todos los públicos que incluye degustaciones de esta legumbre, visitas guiadas por el municipio, ludoteca, mercado de productos locales y actuaciones musicales, entre otras.

Así lo ha anunciado el diputado provincial Francisco José Martín junto al alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, en la presentación de esta cita gastronómica que rinde homenaje a esta legumbre que se cultiva en la comarca de Antequera y que ocupa un lugar preferente en estas fechas en los platos típicos del municipio.

En este sentido, Martín ha destacado "el apoyo de la Diputación de Málaga a las fiestas, tradiciones y eventos que sirven para mantener costumbres populares y para promocionar los atractivos de los municipios del interior".

Ha incidido en que "desde la institución provincial es fundamental apoyar las fiestas y las tradiciones populares, que contribuyen a la dinamización y la promoción de los pueblos de interior de la provincia de Málaga".

Por su parte, el alcalde de Villanueva de la Concepción ha detallado que los actos comenzarán a las 10,30 horas con la apertura del mercado artesanal en la plaza de Andalucía que contará con 30 estands en los que se pueden adquirir una gran variedad de productos típicos de la zona como chacinas, dulces, esparto, cerámicas o antigüedades.

A partir de las 11,00 horas, los visitantes podrán disfrutar del ya popular photocall de la 'Urban Knitting', además de una exposición de artículos de crochet elaborados a mano por vecinas del municipio. A partir del mediodía, la música tomará las calles con la actuación de la panda de verdiales de 'Los Moras' estilo Almogía.

Posteriormente, a las 12,30 horas está prevista una visita guiada por los rincones más pintorescos del municipio, una oportunidad perfecta para que vecinos y visitantes descubran su historia y belleza y a las 13,00 horas abrirá la ludoteca.

La gastronomía volverá a ser protagonista de la celebración, a partir de las 14,00 horas, con una degustación gratuita de habas. La fiesta continuará con actividades pensadas para todos los públicos. A las 15,30 horas será el turno de las actuaciones de la Escuela Municipal de Toque y Baile de Verdiales, Baile Moderno y Flamenco.

A las 17,00 horas el grupo 'Electroduendes' amenizará el encuentro y, a las 18,30, DJ Álex Barroso será el encargado de poner el broche final de la jornada.

Finalmente, Martín ha animado a todos los malagueños a visitar este domingo el municipio de Villanueva de la Concepción para degustar platos cocinados con esta legumbre y aprovechar la jornada para conocer la historia y los rincones más singulares de la localidad.