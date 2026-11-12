Vithas Málaga continua aplicando técnicas de neuroprotección para reducir el riesgo de daño cerebral en recién nacidos

Archivo - Andalucía.-Área de Urgencias Pediátricas y Neonatales de Vithas Málaga cierra 2025 con más de 21.000 pacientes atendidos - VITHAS MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Málaga cumple cinco años desde la incorporación a su Servicio de Pediatría y Neonatología de técnicas de neuroprotección destinadas a reducir el riesgo de daño cerebral en recién nacidos que han sufrido falta de oxígeno o de un adecuado aporte sanguíneo al cerebro durante el parto (encefalopatía hipóxico-isquémica).

Según ha informado la entidad sanitaria en una nota, desde 2021, el centro combina la hipotermia terapéutica con sistemas de monitorización cerebral que permiten realizar un seguimiento continuo de la evolución neurológica de estos pacientes.

Estas técnicas están especialmente indicadas en determinados casos de encefalopatía hipóxico-isquémica, una complicación que afecta aproximadamente a entre uno y dos de cada 1.000 recién nacidos, según la Asociación Española de Pediatría, y que puede ocasionar importantes secuelas neurológicas.

La hipotermia terapéutica consiste en reducir de forma controlada la temperatura corporal del bebé hasta aproximadamente 33,5 grados centígrados durante 72 horas, para posteriormente proceder a su recalentamiento gradual.

Además, el Hospital Vithas ha señalado que este procedimiento permite limitar los mecanismos que contribuyen al daño cerebral y mejorar el pronóstico de los pacientes, "siempre que se aplique en las primeras seis horas de vida".

El tratamiento se complementa con un sistema de monitorización cerebral que registra la actividad neurológica del recién nacido, facilitando la detección de posibles crisis y la adaptación de las medidas asistenciales a su evolución.

Para su puesta en marcha, los profesionales del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Vithas Málaga han recibido formación específica en el manejo de los equipos y los protocolos de atención.

EL PRIMER TRASLADO NEONATAL CON HIPOTERMIA ACTIVA DE ANDALUCÍA

Según ha señalado la entidad, uno de los principales hitos de este programa tuvo lugar en marzo de 2023, cuando un equipo del Hospital Vithas Málaga, integrado por un pediatra neonatólogo y una enfermera, se desplazó hasta Gibraltar para atender a un recién nacido con asfixia perinatal que necesitaba iniciar urgentemente un tratamiento de hipotermia terapéutica.

Se trató, por tanto, del primer traslado en hipotermia activa realizado en Andalucía. Según ha detallado, los profesionales comenzaron el enfriamiento en el hospital de origen y mantuvieron la temperatura corporal del bebé en 33,5 grados durante todo el traslado en ambulancia hasta Málaga, mientras permanecía bajo ventilación mecánica y tratamiento farmacológico. El recién nacido recibió el alta hospitalaria un mes después sin secuelas.

En este sentido, el coordinador del Servicio de Pediatría y Neonatología de los hospitales Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional e integrante de ese primer equipo que se desplazó hasta Gibraltar en 2023, el doctor José Enrique Sánchez, ha afirmado que "la hipotermia terapéutica es hoy el tratamiento de referencia para estos bebés, pero solo funciona si se empieza en las primeras seis horas de vida".

"Por eso no basta con tener el equipo: hace falta un equipo humano preparado para aplicarlo desde el primer minuto, incluso dentro de la ambulancia", ha añadido.

Además, el especialista ha subrayado también el papel de la tecnología en el seguimiento de estos pacientes. "La monitorización cerebral nos deja ver cómo funciona el cerebro del bebé mientras lo tratamos. Llevamos usando la hipotermia y la monitorización desde 2021, y hoy forman parte ya de nuestra rutina diaria".

Esta actuación forma parte de la colaboración asistencial que mantiene el hospital malagueño con la Gibraltar Health Authority (GHA) para el traslado de pacientes pediátricos y neonatales graves.

Entre enero y septiembre de 2026, el equipo de la Unidad Neonatal de Vithas Málaga ha realizado 28 traslados críticos, un 47 % más que durante el mismo periodo del año anterior.

Por último, el jefe de Cirugía Pediátrica del Hospital Vithas Málaga e impulsor del proyecto, el doctor Juan Pérez, ha puesto en valor la consolidación de esta actividad asistencial.

"Cuando apostamos por esto en 2021 teníamos claro que las familias de Málaga y de Gibraltar merecían tener cerca la misma neuroprotección neonatal que ofrecen los grandes centros de referencia. Cinco años después, tenemos un equipo consolidado y hacemos traslados cada vez más complejos", ha concluido.