Vithas Xanit Estepona (Málaga) advierte del aumento de urgencias por patologías estivales

Fachada del hospital - VIRTHAS XANIT ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Estepona (Málaga) está registrando durante los meses de verano un aumento de las urgencias relacionadas con problemas de salud característicos de esta época del año, según afirman los especialistas del centro que alertan de la importancia de la prevención y recuerdan la conveniencia de buscar atención médica rápida ante cualquier signo de alarma para evitar complicaciones.

Durante el verano, las urgencias experimentan un incremento notable debido a afecciones características de esta época, como golpes de calor, picaduras de insectos o medusas, accidentes acuáticos, gastroenteritis e intoxicaciones alimentarias.

El doctor Carlos Alberto Alonso Ramos, especialista del Hospital Vithas Xanit Estepona, subraya que "muchas de estas patologías se pueden prevenir con medidas sencillas, como mantener una correcta hidratación, utilizar protección solar y extremar las precauciones en playas y piscinas".

LA IMPORTANCIA DE UNA ATENCIÓN RÁPIDA PARA EVITAR COMPLICACIONES

El servicio atiende a diario casos como traumatismos leves, reacciones alérgicas, problemas digestivos, dolores abdominales, fiebre o infecciones respiratorias, muy habituales tanto en adultos como en niños. El doctor Alonso remarca que "la rápida actuación es clave para evitar complicaciones y garantizar una atención segura y eficaz, sobre todo en los momentos en los que cada minuto cuenta".

Ante esta situación, el hospital recuerda la importancia de fomentar hábitos preventivos durante los meses de más calor, especialmente en colectivos vulnerables como niños y personas mayores. El especialista aconseja prestar atención a signos de alarma como deshidratación, somnolencia excesiva, dificultad respiratoria o fiebre persistente, y acudir sin demora al servicio de urgencias para una valoración médica adecuada.

El Hospital Vithas Xanit Estepona cuenta con un servicio de Urgencias Generales que trabaja de forma estrecha con Pediatría, Traumatología y Diagnóstico por Imagen, lo que permite un abordaje integral y ágil en cada caso.

Además, cuenta con un Servicio de Urgencias de Pediatría que está operativo de lunes a viernes de 9,00 a 20,00 horas, y sábados y domingos de 10,00 a 14,00 horas, lo que permite a las familias acceder a atención sanitaria inmediata los siete días de la semana.

Esta coordinación garantiza que el paciente pueda acceder rápidamente a pruebas, diagnósticos y tratamientos, mejorando tanto la seguridad clínica como la experiencia asistencial.

El objetivo del hospital, afirman, es ofrecer una atención rápida, resolutiva y cercana, respondiendo tanto a urgencias comunes como a situaciones que requieren una valoración inmediata, especialmente en una época del año donde aumentan las incidencias vinculadas al calor y las actividades al aire libre.