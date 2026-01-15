Vithas Xanit refuerza su apuesta por la salud infantil con nuevas consultas de subespecialidades pediátricas

El doctor Enrique Sánchez, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga. - VITHAS

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Xanit Internacional, en Benalmádena (Málaga), amplía su apuesta por la excelencia pediátrica con la incorporación de un completo programa de consultas de subespecialidades, diseñado para ofrecer una atención integral y altamente especializada a cada niño y su familia.

Según han dado a conocer en un comunicado, el nuevo programa incluye especialistas en digestivo infantil, neonatología, endocrinología y cirugía pediátrica, entre otras áreas.

Gracias a esta ampliación, el hospital puede abordar las necesidades específicas de cada paciente con un enfoque multidisciplinar, garantizando diagnósticos precisos y tratamientos adaptados a cada caso. Además, se articula mediante un circuito diferenciado que garantiza un acompañamiento y comunicación directa con el especialista.

Este modelo permite que las familias encuentren en un mismo centro todas las soluciones para la salud infantil, evitando desplazamientos innecesarios y ofreciendo una experiencia más cómoda y segura. Además, la coordinación entre subespecialidades asegura una atención continua y coherente, especialmente en casos complejos que requieren seguimiento por varios profesionales.

UN ENTORNO PENSADO PARA CADA FAMILIA

El nuevo modelo garantiza que cada niño y sus padres se sientan acompañados en todo el proceso. Las consultas se organizan en espacios adaptados, diseñados para ofrecer comodidad y privacidad, con atención individualizada y trato cercano.

"Desde el primer momento, las familias tendrán comunicación directa con su especialista, reduciendo tiempos de espera y evitando desplazamientos innecesarios. Queremos que cada visita sea una experiencia tranquila y segura, reforzando la confianza y el bienestar de quienes más nos importan: los niños", explica Jose Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, y añade que "apostamos por una pediatría cercana, humana y resolutiva".