La vivienda vuelve a protagonizar el Pleno de Málaga, que rechaza declarar la ciudad zona tensionada

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vivienda ha vuelto a centrar el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que ha aprobado el compromiso de una red de viviendas de emergencia adecuada y suficiente que permitan brindar alternativas dignas y estables a familias víctimas de desahucios y ha rechazado de nuevo declarar la ciudad zona tensionada.

Así, varias mociones se han debatido sobre esta materia. Entre otros, de la moción urgente del PSOE sobre la protección del patrimonio municipal del suelo como elemento dinamizador de la construcción de vivienda pública ha sido aprobado un punto sobre impulsar de forma prioritaria y sistemática el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, mientras que el resto de los puntos de la moción han sido rechazados. Asimismo, la moción ordinaria socialista sobre el cumplimiento del PGOU y el restablecimiento de la legalidad urbanística en las viviendas de uso turístico ha sido rechazada.

Por su parte, de la moción de Con Málaga han sido aprobados tres puntos, entre ellos, el compromiso de una red de viviendas de emergencia adecuada y suficiente que permitan brindar alternativas dignas y estables a familias víctimas de desahucios; y el resto ha sido rechazado.

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha dicho al alcalde que "no es consciente de la magnitud del descarnado drama que supone la falta de vivienda en la ciudad". Ha insistido en las medidas que propone el PSOE y ha agregado que "tenemos que hablar de suelos públicos para vivienda asequible".

Así, ha criticado que "mientras se ponía el cartel de se vende en cada parcela municipal, el parque público de vivienda no ha crecido". "Gobernar no consiste en vender la Málaga del futuro para cuadrar las cuentas del presente", ha advertido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que han permitido que "se especule" con el precio de la vivienda, criticando el modelo "donde lo que impera es la avaricia, codicia y el sálvese quien pueda".

"Nos acusan de modelo intervencionista pero ustedes intervienen en defensa de una minoría privilegiada que se está haciendo de oro con la venta de esta ciudad y que se está haciendo de oro a base del sufrimiento de las familias trabajadoras", ha apostillado. Ha pedido, por tanto, "sentido común" en la ciudad donde haya "casas para vivir y no para especular". Por último, ha insistido en que "falta voluntad política, valentía y determinación, que es justo lo que no tienen".

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado que son 43 las parcelas de patrimonio municipal que se han puesto a disposición del Instituto Municipal de la Vivienda en este mandato. En segundo turno, Ruiz Araujo le ha respondido a Casero que también le gustaría saber cuántas parcelas "se han vendido al mejor postor". "Hay que proteger el suelo público y el interés general sobre el especulativo", ha apostillado.

Casero, de igual modo, ha insistido en que la vivienda es un "desafío que hay que atender entre todos en el ámbito de nuestra responsabilidad". Además, ha vuelto a reclamar al Gobierno que atiendan la tasa turística y la falta de energía.

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha añadido que la solución "no pasa por legislar sobre las viviendas que ya tengo, sino por promover las viviendas que sean necesarias para que todo el mundo tenga".

"Se necesita más vivienda, más rápido y a precio asequible", ha ahondado y ha dicho que "todo lo demás, todo lo que ustedes hablan y presentan, es para intentar justificar a un Gobierno que durante ocho años no ha entregado, no ha hecho ni una sola vivienda" y para "ocultar el fracaso de una ley que efectivamente ha reducido la oferta de vivienda disponible y dificulta el acceso a vivienda a los nuevos demandantes". Por último, ha valorado la gestión municipal en materia de vivienda: "obras, llaves y soluciones", ha concluido.

La portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha dicho que es "curioso" que "vengan a traer iniciativas de la crisis habitacional los que han creado el problema". "La causa de la crisis habitacional es la mala gestión de 'populares' y socialistas", ha señalado, al tiempo que ha criticado la Ley de vivienda.

"¿Quiénes son los mayores especuladores? El Gobierno que está haciendo caja con las familias que compran una vivienda", ha agregado Gómez, que ha lamentado que "gracias a la inoperancia del Gobierno, las políticas fracasadas en vivienda se están cebando con los propietarios". "Lo que pretenden son sus delirios y no los vamos a apoyar", ha dicho a los grupos de izquierdas.

Por otro lado, ha sido rechazado un punto de la moción de Vox sobre el refuerzo de la protección de los propietarios frente a la okupación ilegal de viviendas y defensa del derecho a la propiedad y aprobados los restantes de la moción, entre los que están instar a la Junta a "desarrollar y aplicar plenamente los acuerdos 52 y 53 del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el PP y Vox"; así como pedir al Ayuntamiento "garantizar que los propietarios afectados por la okupación ilegal que se encuentren en situación de vulnerabilidad reciban, cuando proceda, apoyo".

La portavoz adjunta de Vox, ha criticado que "se están vulnerando derechos fundamentales y todo esto es consecuencia de las políticas de la izquierda".

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha recordado a Vox que el responsable de cumplir los acuerdos es el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox). Además, ha añadido que en Andalucía "Vox no está para pedir o dudar, está para gobernar, es el momento de gobernar, por lo tanto, les toca, es su momento".

La portavoz adjunta del PSOE, María del Carmen Martín, ha insistido en que "el verdadero problema de la vivienda no es la okupación, es que las familias no pueden acceder a una vivienda". "Lamentablemente, esta moción vuelve a poner el foco donde menos falta hace y evita hablar de la verdadera emergencia que sufren miles de familias malagueñas".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha tachado a Vox de "farsa" y ha advertido de que lo que pretenden es "desviar el malestar y el conflicto" para que "vaya hacia los lados y hacia abajo. Nunca les van a decir nada contra la especulación inmobiliaria".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha sido aprobada por unanimidad la moción del PP sobre medidas urgentes "ante el colapso en el sistema de exámenes de conducir en Málaga que afecta a miles de personas, especialmente a jóvenes"; y otra para exigir desfibriladores en los vehículos de la Policía Nacional.

Asimismo, ha sido rechazada la iniciativa de Vox sobre "la priorización del arraigo en el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales". Por otro lado, la moción de Con Málaga sobre limpieza ha contado con dos puntos aprobados y el resto rechazados.

Por último, dos puntos de la iniciativa del PSOE sobre refuerzo de los servicios de bomberos y extinción de incendios han sido aprobados y el resto rechazados; ha sido rechazada la moción de Vox sobre la suspensión del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones; y ha sido aprobada por unanimidad la de Con Málaga sobre el impulso de un turismo con empleo digno y derechos laborales en la ciudad de Málaga.