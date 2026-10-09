Vox advierte de que "en Málaga es tremendamente sencillo contratar a un sicario para encargar un asesinato"

Patricia Rueda, diputada nacional por Vox. - VOX MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ha afeado al Gobierno los "constantes tiroteos y asesinatos que vienen registrándose por parte de sicarios y narcotraficantes" en Marbella (Málaga), una ciudad que, según ha destacado, "ya no es segura".

Asimismo, ha pedido al Ministerio del Interior "más medios para intervenir el mercado negro de armas en la provincia", ya que, según ha afirmado, "se ha convertido en un territorio en el que es tremendamente sencillo contratar a un sicario para encargar un asesinato".

Rueda ha responsabilizado en una declaración a los medios al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien "ha debilitado durante años la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al narcotráfico, el crimen organizado y la proliferación de armas ilegales en la Costa del Sol".

Respecto a la muerte a tiros de un cirujano plástico este pasado miércoles en Marbella, Rueda ha asegurado que "esta nueva ejecución evidencia la gravedad de una situación que Vox lleva más de un año y medio denunciando y ante la que considera imprescindible una actuación contundente del Ministerio del Interior".

Así, Rueda ha reprochado al Gobierno los últimos registros de disparos en la localidad malagueña: "Hace apenas dos semanas estuvimos en Marbella para denunciar los tiroteos que sufre la ciudad y este viernes con mucha tristeza y rabia, podemos decir que Marbella ya no es una ciudad segura", ha lamentado.

De igual modo, ha reclamado un refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como una mayor dotación de medios materiales que permita a los agentes combatir con garantías y contundencia a las organizaciones criminales que operan en la provincia.

"De nada sirve hacer volar un helicóptero de la Policía Nacional por las noches desde Málaga capital hasta Marbella si después nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentarse a unos narcos y sicarios que van armados con granadas y kalashnikov", ha afirmado.

La diputada ha señalado también la cita electoral del próximo 29 de noviembre como "una oportunidad para que los vecinos de Marbella y del conjunto de la provincia reclamen un cambio en las políticas de seguridad", ha concluido.