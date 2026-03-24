Vox afirma que el 17 de mayo será "la oportunidad para poner fin al abandono de Málaga"

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha lanzado un mensaje dirigido a los malagueños tras la convocatoria de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y ha asegurado que Andalucía "no es ajena a esa ola de cambio que recorre toda España" y que ese día será "la oportunidad para poner fin al abandono de ls provincia".

"Esa transformación viene propiciada por Vox y por el sentido común que está llevando a todas las instituciones", ha dicho Sevilla en una nota, en la que ha afirmado que tanto en Málaga como en el conjunto de Andalucía "existe un cansancio creciente frente a décadas de alternancia entre PSOE y PP".

Según ha considerado, "en Málaga y en Andalucía estamos ya cansados de ese bipartidismo, de ese PSOE y de ese PP que no están gestionando mirando a los andaluces", al tiempo que ha cargado contra ambas formaciones.

En este punto, ha asegurado que los ciudadanos están "cansados de esa mafia del PSOE y de esa estafa del PP cuando llegan a las administraciones y vemos que nada funciona" y ha criticado que, pese a que los 'populares' "presumen mucho de gestión, la realidad diaria desmiente ese discurso".

Como ejemplo, Sevilla ha puesto el foco en la situación de la sanidad pública andaluza y ha lamentado que los ciudadanos "tengan que soportar listas de espera interminables", algo que, a su juicio, demuestra "la incapacidad de gestión del actual Gobierno andaluz" del PP.

El presidente de Vox Málaga también ha criticado la situación que atraviesan sectores "esenciales" para la provincia de Málaga, como la agricultura y la ganadería y, en concreto, ha advertido de que "nuestros ganaderos y agricultores de la Axarquía y del Valle del Guadalhorce no pueden trabajar por ese fanatismo climático que viene impuesto y pactado por el PSOE y el PP en Europa".

Además, ha alertado sobre "las dificultades que sufren los jóvenes malagueños para construir un proyecto de vida en su propia tierra. "Vemos cómo nuestros jóvenes no encuentran un trabajo bueno que les dé la posibilidad de formar una familia, de tener un futuro y de comprarse una vivienda digna en Málaga", ha manifestado.

En materia social, ha reclamado que las ayudas públicas se destinen prioritariamente "a quienes más las necesitan dentro de España". "Vemos cómo esas ayudas sociales, que tanto necesitan los españoles, no llegan, y se prioriza dárselas a otros en vez de a los malagueños y a los andaluces", ha afirmado.

Sevilla también ha puesto el foco "en el abandono que sufre la provincia de Málaga, a pesar de ser una de las principales locomotoras económicas de Andalucía y de España". "Málaga, una de las principales provincias de España, una potencia económica de Andalucía, está totalmente abandonada por ese bipartidismo", ha dicho.

En este punto, ha responsabilizado directamente al PSOE y al PP de la situación de las infraestructuras y servicios en la provincia y ha criticado "a ese PSOE que es incapaz de mantener los trenes y a ese PP que es incapaz de mantener esas carreteras autonómicas", insistiendo en que Málaga afronta el inicio de la temporada turística "de la peor forma posible" pese a su enorme peso económico y estratégico.

"Estamos cansados ya. Estamos cansados todos los andaluces y especialmente los malagueños", ha insistido Sevilla, quien ha animado a los ciudadanos "a aprovechar la cita electoral del próximo 17 de mayo para propiciar un cambio político en Andalucía".

Por último, ha defendido que "existe una alternativa real al bipartidismo tradicional". "Una alternativa que está dispuesta a gobernar, una alternativa que viene con un cambio de aire y una alternativa que sabe gestionar y lo está demostrando. Y esa alternativa es Vox", ha afirmado Sevilla, quien ha considerado que "no hay otra opción para poner fin a un modelo que lo único que hace es traer ruina".