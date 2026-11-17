La candidata de Vox al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, atiende a los medios - VOX

ANTEQUERA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, ha criticado este martes "el abandono que sufre Antequera (Málaga) como consecuencia de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez".

Así lo ha señalado Rueda, al tiempo que ha advertido de que "las próximas elecciones del 29 de noviembre son las elecciones de nuestra vida. Tenemos que elegir entre mafia o España".

Rueda, que continúa recorriendo los municipios de la provincia de Málaga, ha señalado a Antequera "como uno de los municipios malagueños más perjudicados por las decisiones del Ejecutivo central, especialmente en materia de infraestructuras, seguridad y políticas sociales".

Al respecto, ha criticado "la falta de soluciones para mejorar la conexión ferroviaria entre Antequera y Málaga capital", una situación que, a su juicio, "evidencia el abandono al que el Gobierno tiene sometida a la provincia".

"Antequera sigue sin tener esa cercanía que necesita para estar conectada con Málaga capital. Tenemos que recordar el trágico accidente de Adamuz, que vuelve a poner de manifiesto la preocupación por la seguridad ferroviaria y las consecuencias que tiene la falta de conexiones", ha añadido.

Al respecto, Rueda ha criticado "las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez en materia ferroviaria" y ha cuestionado que "se anuncien inversiones millonarias fuera de España mientras persisten las carencias en las infraestructuras nacionales".

"Clama al cielo que hayamos conocido una inversión de 754 millones de euros para trenes en Marruecos mientras aquí seguimos sufriendo problemas de seguridad y falta de soluciones. Los españoles merecen trenes seguros, infraestructuras dignas y un Gobierno que se preocupe por sus ciudadanos", ha señalado.

"MÁS INSEGURIDAD Y MENOS RESPUESTAS"

Otro de los asuntos que ha centrado las críticas de Rueda ha sido el "incremento de la inseguridad en Antequera". Al respecto, ha alertado de "la preocupación de los vecinos ante los robos y asaltos registrados en el municipio y ha reprochado al Gobierno su falta de respuesta".

"Antequera ha registrado un preocupante aumento de la inseguridad. Los vecinos no pueden vivir con miedo ni tener que preocuparse por los robos incluso estando dentro de sus propias viviendas. La seguridad es un derecho y los antequeranos tienen derecho a vivir tranquilos", ha manifestado.

Asimismo, Rueda ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez "de no afrontar el problema" y ha criticado "las políticas migratorias del Gobierno": "Mientras los vecinos reclaman seguridad y soluciones, el Gobierno sigue mirando hacia otro lado y destinando recursos a la acogida de migrantes ilegales. No puede ser que haya familias antequeranas y españolas que no llegan a final de mes mientras se destinan recursos públicos a quienes han entrado ilegalmente en nuestro país", ha apostillado.

Frente a lo que considera "un modelo político que da la espalda a los ciudadanos", Rueda ha defendido "las tres líneas de actuación que Vox considera fundamentales: prioridad nacional, desregulación y remigración".

"Ante este desastre de políticas socialistas, Vox tiene propuestas y soluciones. Defendemos la prioridad nacional: que los españoles tengan prioridad en el acceso a la vivienda y a unos servicios públicos de calidad. Los antequeranos, los malagueños y los españoles deben estar primero", ha reivindicado.

Asimismo, la candidata ha insistido en que "las administraciones deben garantizar que los recursos públicos respondan a las necesidades de los ciudadanos que sostienen el país con su trabajo y sus impuestos".

Rueda también ha puesto el foco en la situación de los autónomos, comerciantes y agricultores, "sectores esenciales para la economía de Antequera y su comarca". "Nuestros autónomos están asfixiados. Hay trabajadores que se levantan cada mañana para sacar adelante sus negocios y que, después de pagar impuestos y afrontar una burocracia interminable, apenas consiguen llegar a final de mes. Necesitan menos trabas, menos impuestos y más libertad para trabajar", ha defendido.

Ha recordado la importancia de la agricultura para la comarca de Antequera y ha lamentado "las dificultades que atraviesa el sector".

"Nuestros agricultores son fundamentales. Sin embargo, sufren unas políticas que les imponen cada vez más obstáculos, más costes y menos rentabilidad. VOX defiende al campo español, a quienes trabajan la tierra y a quienes garantizan nuestra soberanía alimentaria", ha afirmado.

Por último, se ha referido a la remigración, una política que Rueda ha vinculado "a la necesidad de combatir la inmigración ilegal y evitar que los recursos públicos se destinen a situaciones que, a su juicio, perjudican a los españoles más vulnerables".

"No podemos permitir que nuestros barrios se vean afectados por una inmigración ilegal que viene a beneficiarse de unas ayudas sociales que deberían atender prioritariamente las necesidades de los españoles. Hay familias antequeranas que necesitan apoyo, trabajadores que no llegan a final de mes y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda", ha subrayado.

La candidata ha defendido que las políticas migratorias "deben garantizar el cumplimiento de la legalidad y ha reclamado que las administraciones prioricen las necesidades de los vecinos".

Por otro lado, Rueda ha insistido en que Antequera y el conjunto de la provincia de Málaga "necesitan un cambio de rumbo político, con medidas centradas en los problemas reales de los ciudadanos".

"Antequera y Málaga quieren sentido común. Necesitan seguridad, conexiones ferroviarias dignas, acceso a la vivienda, servicios públicos de calidad y políticas que apoyen a quienes trabajan y levantan cada día nuestra tierra", ha afirmado. "Frente a quienes han abandonado a nuestros municipios, VOX está aquí para defender a los antequeranos, a los malagueños y a todos los españoles. Queremos que los ciudadanos vuelvan a estar en el centro de las decisiones políticas. Antequera merece mucho más", ha concluido.