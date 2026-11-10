Vox critica "el caos ferroviario, retrasos y la falta de seguridad en Málaga" y exige a Sánchez explicaciones

La número dos de VOX por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, atiende a los medios - VOX

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La número dos de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, ha criticado la situación que atraviesa el transporte ferroviario en la provincia, "marcada por las continuas incidencias en Cercanías, los problemas en la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid y las carencias de una red" que, a juicio de la formación, "no responde a las necesidades de los malagueños".

Rueda ha advertido desde Torremolinos (Málaga) de que se ha anunciado una nueva semana "complicada" para el sistema ferroviario, después de que "durante la anterior se registraran más de 150 incidencias en la red de Cercanías de Málaga".

"Esto es inadmisible y es precisamente lo que venimos a denunciar. Málaga no puede seguir soportando una sucesión interminable de incidencias ferroviarias mientras el Gobierno de Sánchez continúa sin ofrecer soluciones", ha manifestado.

La representante de Vox ha calificado la situación como una "racha negra ferroviaria en Málaga" y ha aludido tanto a los problemas de la conexión por alta velocidad con Madrid como a las continuas alteraciones del servicio de Cercanías.

En este sentido, ha reclamado explicaciones al Ejecutivo central: "¿Cómo es posible que una provincia como Málaga, con todo lo que aporta y con el crecimiento que está experimentando, tenga que padecer tantas incidencias? Los malagueños merecen respuestas".

Durante su intervención, Rueda también ha hecho referencia a una nueva incidencia registrada en la línea C1 de Cercanías, "con un retraso de 38 minutos y en la que una mujer tuvo que ser trasladada al hospital".

"Estamos hablando de personas que necesitan el tren para trabajar, estudiar o acudir a sus obligaciones diarias. No podemos normalizar que viajar en Cercanías se convierta en una sucesión de retrasos, aglomeraciones e incertidumbre", ha señalado.

Asimismo, ha criticado "la falta de trenes y la saturación que padecen los viajeros". "Faltan trenes y los usuarios tienen que viajar hacinados. Esta es la realidad que sufren diariamente miles de malagueños y ante la que exigimos explicaciones y soluciones al Gobierno", ha afirmado.

Rueda ha cuestionado también las prioridades de inversión del Ejecutivo, aludiendo a los 1.500 millones de euros que, según ha indicado, "se destinan a proyectos ferroviarios en Marruecos o Egipto". "Mientras los malagueños soportan retrasos, averías y trenes saturados, vemos cómo se anuncian inversiones millonarias fuera de España. Queremos saber por qué no se atienden con la misma urgencia las necesidades ferroviarias de nuestra provincia", ha declarado.

La número dos de Vox por Málaga ha incidido también "en las condiciones de seguridad del sistema ferroviario", al tiempo que ha recordado las movilizaciones anunciadas por profesionales del sector. "No estamos denunciando únicamente la falta de inversión o las incidencias continuas. Estamos denunciando también los problemas de seguridad que señalan los propios profesionales ferroviarios. La seguridad de trabajadores y viajeros tiene que ser una prioridad absoluta", ha afirmado.

Por otro lado, Rueda ha insistido en que "los problemas ferroviarios de Málaga van más allá de las averías y los retrasos". "La representante de VOX ha reclamado una planificación de infraestructuras que permita ampliar las conexiones a las zonas de la provincia que actualmente carecen de ellas".

"Málaga necesita una red ferroviaria que vertebre toda la Costa del Sol, que llegue al Valle del Guadalhorce y que atienda también a la Axarquía. No podemos seguir hablando del crecimiento de nuestra provincia mientras las infraestructuras ferroviarias continúan sin dar respuesta a ese crecimiento", ha defendido.

En relación con la gestión del Ministerio de Transportes, Rueda ha vinculado sus críticas a "los casos de presunta corrupción investigados en el entorno de antiguos responsables del departamento". "¿Y qué sucede? Pues esto sucede cuando el Ministerio de Transportes se ha convertido en el epicentro de la corrupción", ha sostenido, responsabilizando políticamente al Ejecutivo de la situación.

La representante de Vox ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado "de anteponer los intereses de su entorno político a las necesidades de infraestructuras de la provincia". "El dinero público tiene que destinarse a mejorar las infraestructuras y los servicios que necesitan los españoles, no a los negocios de los mafiosos socialistas", ha declarado.

Por último, Rueda ha exigido al Gobierno central explicaciones "sobre las incidencias, las inversiones pendientes y las medidas previstas para mejorar la seguridad y la capacidad del servicio ferroviario en Málaga".

"Desde aquí queremos decir alto y claro: vete ya, Pedro Sánchez. El dinero público debe estar al servicio de los españoles y no de la mafia socialista", ha concluido.