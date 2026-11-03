Vox critica que el Gobierno "mantiene a Marbella sin conexión ferroviaria y desprotegida frente al narcotráfico"

El número tres de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Jesús R. Ballesteros, atiende a los medios junto con la número dos de la candidatura, Patricia Rueda, y el portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Marbella, Eugenio Moltó. - VOX

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El número tres de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Jesús R. Ballesteros, ha criticado este martes el "abandono" que sufre el municipio malagueño de Marbella y la Costa del Sol por parte del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "en materia de infraestructuras y seguridad ciudadana".

Así lo ha señalado Ballesteros que ha visitado este martes Marbella acompañado por la número dos de la candidatura, Patricia Rueda, y el portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Marbella, Eugenio Moltó.

Ballesteros ha criticado que Marbella es "el claro ejemplo del abandono de este Gobierno de Pedro Sánchez" y además, ha advertido de que "la falta de inversiones y de actuaciones en materia de seguridad está perjudicando gravemente a los vecinos y a la actividad económica de uno de los principales motores turísticos de la provincia de Málaga".

"Marbella está abandonada. No tiene acceso ferroviario y sigue sin realizarse ese famoso tren litoral que debería unir la capital no solo con Fuengirola, sino también con Algeciras", ha lamentado Ballesteros, al tiempo que ha destacado que esta "carencia provoca importantes problemas de tráfico tanto en la carretera nacional como en la autopista".

También el número tres de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados ha mostrado su preocupación por los episodios violentos relacionados con el narcotráfico registrados en Marbella.

"Los narcotraficantes están disputando el control de este municipio, un municipio famoso, que da envergadura a Málaga, a la provincia y a Andalucía, y que intentan controlar porque el Gobierno ha dejado de atacar a esos narcotraficantes", ha apostillado.

En este punto, Ballesteros ha mencionado el desmantelamiento de Ocon-Sur como "uno de los principales ejemplos de lo que considera un debilitamiento de la lucha contra las organizaciones criminales". Esta unidad especializada de la Guardia Civil, según ha recordado el candidato de Vox, "fue creada en 2018 y desactivada en 2022 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y la responsabilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska".

"La realidad es que se ha dejado de investigar y de perseguir a narcotraficantes que ahora campan a sus anchas y que generan esta inseguridad que vemos en las calles", ha lamentado y ha advertido de que los "tiroteos provocan una creciente sensación de inseguridad entre los marbelleros".

Por último, Ballesteros ha asegurado "que hay esperanza, porque Vox propondrá recuperar todos los servicios públicos". "Vamos a tratar de reconstruir todo lo que el socialismo está destruyendo, incluyendo las infraestructuras y la seguridad en las calles", ha concluido.