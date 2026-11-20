El candidato número tres de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Jesús Ruiz Ballesteros, en Vélez-Málaga - VOX

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Vox ha criticado "la situación de inseguridad" que, según los vecinos, "padecen desde hace años en el municipio malagueño de Vélez-Málaga y las zonas cercanas como Cajiz y Almayate, donde los robos en viviendas y en el campo se han convertido en una preocupación constante".

El candidato número tres de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Jesús Ruiz Ballesteros, ha alertado de "la desesperación de los residentes", que, ha dicho, "aseguran llevar alrededor de siete años soportando esta situación y que, ante la falta de respuestas, se han visto obligados a organizar patrullas vecinales".

"Lo que nos trasladan los vecinos es que no pueden más, están desesperados. Llevan años sufriendo robos en sus viviendas y en el campo y han tenido que organizarse en patrullas vecinales para intentar protegerse", ha manifestado Ruiz Ballesteros durante una convocatoria en la que ha dado a conocer las propuestas de Vox en materia de seguridad.

El candidato ha señalado "las dificultades" que, según los vecinos, "afrontan los agentes para atender estos incidentes" y ha criticado "la falta de medios materiales para responder a la situación". Además, ha lamentado que "nos cuentan que la Policía tiene muy pocos medios y que, desde hace poco, dispone de un solo vehículo que puede acceder por esas tierras. Es prácticamente imposible hacer frente a tantos robos cuando no se cuenta con los recursos necesarios".

"MÁS MEDIOS Y AUTORIDAD PARA LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL"

Ruiz Ballesteros ha defendido "la necesidad de modificar la legislación para reforzar la capacidad de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reivindicando más autoridad, protección jurídica y medios para que los agentes puedan desempeñar su labor".

"Desde Vox tenemos que decir claramente que queremos cambiar la legislación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar con autoridad, una autoridad que consideramos que han perdido con este Gobierno", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado la gestión del Ejecutivo y ha insistido en que los agentes "deben contar con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos".

"La Policía tiene que volver a ser una Policía que pueda defender a los vecinos, que tenga autoridad y que pueda ejercer su labor sin estar al mismo nivel que quienes cometen delitos. No hay que igualar a la Policía con los ladrones", ha subrayado.

Por otro lado, el candidato de Vox ha defendido también el papel de las Fuerzas de Seguridad como garantes del orden y del Estado de derecho y ha reivindicado que "el monopolio de la violencia legítima debe recaer exclusivamente en las instituciones del Estado".

"En un Estado de derecho, la Policía Nacional y la Guardia Civil son quienes deben ejercer ese monopolio de la violencia legítima. Los agentes tienen que tener el mando, la autoridad y los medios para proteger a los ciudadanos, y no podemos permitir que los vecinos se vean empujados a organizarse por su cuenta porque sienten que nadie les está dando una solución", ha señalado.

Por otro lado, Ruiz Ballesteros ha incidido "en el impacto" que esta situación tiene sobre la vida cotidiana de los residentes, que, según ha explicado, "llevan años reclamando una respuesta ante los robos que se producen en la zona".

"No es aceptable que haya vecinos que lleven siete años viviendo con esta preocupación, que tengan miedo por sus casas, por sus tierras y por sus familias, y que la respuesta que encuentren sea tener que organizar patrullas vecinales. La seguridad es una obligación del Estado y las administraciones tienen que estar a la altura", ha reivindicado.

También durante su intervención ha hecho referencia a "la preocupación que los vecinos le han trasladado sobre la identidad de algunos de los presuntos autores de estos robos".

Por otro lado, el candidato número tres de Vox por Málaga al Congreso ha hecho un llamamiento a la participación electoral el próximo 29 de noviembre, defendiendo que "el voto es la herramienta para impulsar un cambio político que permita recuperar la seguridad y el orden".

Así, ha afirmado que "el próximo 29 de noviembre tenemos que recordar a los españoles, a los andaluces y a los vecinos de Vélez-Málaga que hay que ir a votar y que hay que hacerlo en defensa propia. Es la única manera de sacar de la Moncloa a este Gobierno y empezar a poner orden nuevamente en España".

Por último, Ruiz Ballesteros ha reiterado que Vox "seguirá recorriendo la provincia de Málaga para trasladar a los ciudadanos sus propuestas y denunciar los problemas que, a su juicio, afectan directamente a la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos".