Vox defiende en el Congreso necesidad de proteger el litoral tras daños provocados por último temporal en Mijas

El portavoz de VOX en Mijas, Juan Carlos Cuevas, en una imagne de archivo - VOX

MIJAS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Mijas (Málaga), Juan Carlos Cuevas, ha explicado que el temporal que ha afectado al municipio "ha vuelto a evidenciar la vulnerabilidad de nuestras costas y la falta de medidas estructurales que eviten que cada episodio de este tipo se traduzca en destrozos, riesgos para los vecinos y playas desapareciendo". Por ello, Vox ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Congreso de los Diputados.

Al respecto, Cuevas ha detallado que Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados a través de la diputada nacional por Málaga Patricia Rueda con el objetivo de "exigir al Gobierno que dé explicaciones, se implique y asuma su responsabilidad ante los efectos reales de estos temporales sobre nuestras costas".

Cuevas ha señalado que, "aunque fenómenos como los tornados son imprevisibles e imposibles de frenar al llegar por el aire, los efectos del mar y del oleaje sí pueden y deben prevenirse con planificación e inversiones, evitando que cada temporal arrase playas, litoral y economía local".

"La iniciativa pone el foco no sólo en los daños materiales, sino también en las consecuencias directas para empresas, autónomos y particulares, muchos de los cuales han visto afectada su actividad, sus embarcaciones o sus bienes tras el paso del temporal", ha subrayado Cuevas, al tiempo que ha advertido en un comunicado de que "cada episodio de este tipo tiene un impacto económico que no puede seguir siendo ignorado".

De igual modo, ha añadido que "el personal municipal y los servicios de emergencia trabajaron desde la madrugada para atender numerosas incidencias, asegurar las zonas afectadas y restablecer la normalidad lo antes posible" y ha subrayado que "son los ayuntamientos los que vuelven a dar la cara cuando llegan los problemas".

Así, Cuevas ha advertido de que "no es asumible que cada temporal provoque daños en arbolado, alumbrado, mobiliario urbano o embarcaciones", insistiendo en que "la protección del litoral no puede seguir basándose en parches ni actuaciones puntuales".

"El litoral de Mijas es un activo estratégico para nuestra economía, nuestro turismo y la seguridad de los vecinos, y necesita planificación, inversiones y una estrategia clara de defensa", ha afirmado Cuevas y ha lamentado que "la falta de actuaciones estructurales termina repercutiendo siempre en los municipios".

En este sentido, ha incidido en que "el trabajo de Vox no se limita al ámbito local, sino que se traslada a todas las instituciones donde podemos defender los intereses de Mijas y de nuestras costas". "La defensa del litoral debe ser una prioridad real", ha apostillado.

"Desde Vox vamos a seguir defendiendo a Mijas y a nuestros vecinos en todos los ámbitos institucionales, exigiendo soluciones reales y anticipándonos a los problemas para proteger nuestro litoral y nuestro municipio", ha concluido.