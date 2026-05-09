Vox lamenta la muerte de dos guardias civiles y afea la falta de agentes en Málaga que "imposibilita combatir a narcos"

El candidato de Vox a las elecciones andaluzas por Málaga, Jesús Ballesteros. - VOX

MÁLAGA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a las elecciones andaluzas por Málaga, Jesús Ballesteros, ha trasladado su pésame a las familias y compañeros de Jerónimo Jiménez y Germán Pérez, los dos guardias civiles fallecidos el viernes en acto de servicio durante un operativo contra el narcotráfico en Huelva. En este contexto, ha señalado que su formación "lleva meses denunciando el déficit de 400 guardias civiles que sufre la provincia de Málaga desde hace cinco años", lo que, a su juicio, "hace imposible hacer frente a los narcos".

Desde Nerja (Málaga), durante su visita a la feria 'Sabor a Málaga', Ballesteros ha criticado que "el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada desde que murieron otros dos guardias civiles en Barbate", y ha reclamado "herramientas materiales y jurídicas para defenderse y actuar contra los narcos".

Asimismo, ha afirmado que "lo más grave es que no tienen el apoyo de sus propios mandos", en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de haber "abandonado" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Estamos viendo cómo incluso les abren expedientes por defenderse y por usar sus armas frente a criminales que van dispuestos a matar. Es una situación intolerable para cualquier Estado que quiera combatir de verdad a las mafias", ha añadido.

Durante su visita a la feria, Ballesteros ha destacado también la importancia de "apoyar el producto de los agricultores y el producto nacional". Además, ha subrayado que "los andaluces quieren trabajar", pero también "salarios dignos, no tener que marcharse fuera de su tierra para cobrar un sueldo digno y poder emanciparse de sus padres, comprarse una vivienda y formar una familia".