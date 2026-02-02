Vox Málaga critica "crecimiento desordenado" en Teatinos y pide planificación en movilidad, seguridad y equipamientos

El diputado andaluz de Vox, Antonio Sevilla, atiende a los medios junto a los concejales del grupo municipal en el Ayuntamiento de Málaga, Yolanda Gómez y Antonio Alcázar. - VOX

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga ha criticado la que considera "falta de planificación" del equipo de gobierno del PP "ante el fuerte crecimiento" del distrito de Teatinos, "uno de los barrios que más ha crecido en la ciudad y que ya supera los 42.000 habitantes, con la previsión de otras 8.000 viviendas en los próximos años".

Vox considera que este desarrollo se está produciendo sin una estrategia seria en infraestructuras, servicios públicos ni seguridad.

La portavoz adjunta del grupo, Yolanda Gómez, ha señalado que las nuevas promociones de vivienda situadas detrás de la Universidad de Málaga, entre El Cónsul y Puerto de la Torre, "ya están generando problemas evidentes, ya que las viviendas que se están entregando este año se encuentran con un transporte público claramente insuficiente, con un autobús circular que enlaza con la línea 14, que pasa cada 40 minutos, colas en horas punta y una alarmante falta de aparcamientos".

Gómez advierte de que, aunque la situación aún no es insostenible, "ya se están viendo los primeros atascos" y ha alertado de que el problema irá a más si no se actúa de inmediato.

Por ello, la formación va a presentar una solicitud de información para conocer si el Ayuntamiento tiene previsto un plan de movilidad, obligatorio cuando se modifica de forma sustancial la composición de una zona.

La edil de Vox ha señalado que "no nos extraña que no exista, porque en otras áreas de la ciudad ya hemos denunciado la misma falta de planificación".

Desde Vox subrayan que los problemas de Teatinos no afectan solo a este distrito. "Cuando se crea un punto negro en una zona de la ciudad, el efecto dominó acaba afectando a todos los barrios", ha señalado Gómez, recordando los colapsos de tráfico que se produjeron en el pasado en los accesos a la Universidad de Málaga y que llegaron a tener impacto hasta el centro de la ciudad.

"A esta situación se suma la ausencia de un plan director en educación y sanidad que acompañe el aumento de población", añaden. "Cada vez hay más vecinos, más estudiantes y más presión sobre los servicios, y ya hoy muchos alumnos de la UMA tienen serios problemas para aparcar", ha criticado la edil, acusando al PP de "dejar crecer el barrio sin pensar en el día después".

En materia de seguridad, Yolanda Gómez ha calificado la situación de "directamente indignante". "Teatinos y Puerto de la Torre, que suman más de 77.000 habitantes, comparten unidad policial y cuentan únicamente con 49 agentes de Policía Local", exponen.

"La ratio es de apenas 0,6 policías por cada 1.000 habitantes, cuando el reglamento municipal fija un mínimo de dos. Harían falta más de 150 agentes y el déficit supera el centenar", señalan.

Desde Vox también han trasladado al Pleno municipal las quejas vecinales por problemas concretos de seguridad vial, como la glorieta del bulevar Louis Pasteur, donde el paso de peatones carece de iluminación y señalización adecuada.

"Los vecinos no piden más badenes, piden algo tan básico como evitar una desgracia", ha explicado Gómez, quien ha recordado que su grupo ha presentado un ruego al respecto.

El abandono se extiende igualmente a espacios públicos como el parque de skate, "sucio, deteriorado y sin zonas de aparcamiento", otro ejemplo, según Vox, de la falta de mantenimiento y planificación.

Así, Vox llevará esta situación al Pleno para exigir soluciones reales en movilidad, seguridad, servicios públicos y equipamientos, y para denunciar que "el crecimiento desordenado que está permitiendo el PP hoy será el gran problema de Málaga mañana".+

CIUDAD DE LA JUSTICIA, "EQUIPAMIENTO COLAPSADO"

Por su parte, el parlamentario andaluz de Vox , Antonio Sevilla, ha centrado su intervención en la situación de la Ciudad de la Justicia de Málaga, ubicada en Teatinos. "Simplemente está saturada. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios profesionales del sistema judicial", ha afirmado.

Sevilla ha apuntado que la máxima autoridad de la Audiencia Provincial ha reconocido públicamente que el edificio está "apretado" y que no hay margen para crear nuevos juzgados por falta de espacio.

"La ampliación es competencia directa de la Junta de Andalucía y el propio Gobierno andaluz reconoció en 2022 que el edificio nació pequeño", ha señalado.

El parlamentario ha criticado que, pese a los anuncios realizados en 2022 y reiterados en 2025, "a día de hoy seguimos esperando una licitación real, sin un cronograma vinculante y sin fechas claras para el inicio de las obras". Mientras tanto, según Sevilla, "solo se han hecho parches internos que no solucionan el problema de fondo".

Desde Vox han reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla sus compromisos con Málaga. "No puede seguir con una Justicia en provisional permanente", ha afirmado Sevilla, que ha anunciado que su grupo preguntará en el Parlamento andaluz cuándo se va a comprometer la Junta, con fechas concretas, a licitar y ejecutar la ampliación de la Ciudad de la Justicia.