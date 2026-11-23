La candidata número dos de Vox por Málaga, Patricia Rueda, en una atención a medios. - VOX

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La candidata número dos de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha criticado este lunes desde el municipio malagueño de Benalmádena que PP y PSOE "dejan la movilidad de los vecinos en un cajón" y ha recordado que la formación propone un plan nacional de movilidad y "sentido común".

Rueda, en una atención a medios en la zona de la estación de Cercanías de Benalmádena (Málaga), ha lamentado la "mañana de caos en las Cercanías de Málaga: Una nueva incidencia y de nuevo viajeros tirados en las estaciones y en los andenes".

Además, ha considerado que "es de justicia denunciar no solo incidencias y averías, sino también la falta de consideración que se está teniendo con las personas de movilidad reducida".

En este punto, ha dicho que "parece que a 'populares' y socialistas, quienes han tenido responsabilidad durante mucho tiempo, se les olvida que Benalmádena es un municipio en el que muchos vecinos necesitan el Cercanías para ir a trabajar, para ir al centro de salud o a centros educativos".

"Unos y otros dejan la movilidad de los vecinos en un cajón", ha criticado y ha recordado que Vox propone "un plan nacional de infraestructuras" y "una auditoría del sistema ferroviario, porque el Ministerio de Transportes se ha convertido en el epicentro de la corrupción y esa corrupción que mata, y cuando hablamos de infraestructuras ferroviarias hay que denunciar las tragedias de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo); además de condenarnos a Cercanías saturados, nos condenan a una Málaga aislada con Madrid y con el resto de España".

De igual modo, ha dicho que "Vox propone sentido común para que la movilidad se garantice en Benalmádena, en toda Málaga y en España", ha incidido.

Así, ha dicho que "por eso es tan importante que el próximo 29 de noviembre se elija la opción que garantiza la gestión eficiente de los recursos de manera real, que no viene a prometer como otros, que llevamos décadas escuchando promesas incumplidas, y que viene a decir claramente que la prioridad nacional son los españoles y una buena gestión que es lo que hace falta en infraestructuras ferroviarias, en infraestructuras que garanticen la movilidad y en todos los servicios públicos". "El único enemigo de lo público es Pedro Sánchez", ha concluido.