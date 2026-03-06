Vox Málaga dice, tras reunión con Aehcos, que 1.300 trabajos en sector turístico están en riesgo por problemas con AVE

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla; la diputada nacional, Patricia Rueda; el portavoz provincial, Antonio Luna; y la parlamentaria regional, Purificación Fernández, se han reunido con el comité ejecutivo de Aehcos. - VOX

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla; la diputada nacional, Patricia Rueda; el portavoz provincial, Antonio Luna; y la parlamentaria regional, Purificación Fernández, se han reunido en la sede de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) con su comité ejecutivo para conocer de primera mano los contratiempos que está teniendo el sector turístico malagueño derivados de los problemas con el AVE, así como de la falta de infraestructuras de movilidad, hidráulicas, eléctricas y por el aumento de la inseguridad generada por el narcotráfico.

Vox señala en un comunicado que durante la reunión, Aehcos le ha trasladado que el bajón de reservas, como consecuencia de la falta de conectividad directa por AVE, ronda el 25% en Málaga capital; entre el 20 y 25% en el interior de la provincia; y el 15-20% en la Costa del Sol.

"Es evidente que la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y en concreto del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, quien debería haber dimitido ya como ha reclamado Vox, está perjudicando gravemente al sector turístico malagueño", ha dicho Patricia Rueda, quien ha incidido que desde Aehcos "nos han dicho que como el AVE no se restablezca en marzo, están muertos".

Aehcos ha destacado que la pérdida total ya supera los 300 millones de euros, con 255 millones procedentes del turismo doméstico y 45 millones del turismo extranjero.

Ante estas cifras, Rueda ha ofrecido a Aehcos organizar conjuntamente una mesa de Turismo en el Congreso de los Diputados con especialistas para tratar las pérdidas registradas por el sector, así como registrar la comparecencia del Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre la afectación turística que está sufriendo Málaga.

MIL TRESCIENTOS PUESTOS DE TRABAJO EN PELIGRO

Asimismo, Aehcos ha informado a Vox que alrededor de 1.300 empleos están en peligro. "La situación es tan grave que Aehcos ha pospuesto su jornada para captar empleo a después de Semana Santa, cuando esta siempre se ha hecho antes de dicho periodo vacacional", ha explicado Rueda.

La patronal también ha trasladado a Vox que existe una falta de sensibilidad "alucinante" con el tema de las playas, además de denunciar el despilfarro económico que supone el relleno de arena, que tal y como ha criticado Rueda, "se pierde con cada nuevo temporal".

"Aehcos piensa como Vox. La solución no pasa por rellenar las playas tras cada temporal. Hay que construir diques que protejan nuestro litoral de los temporales", ha señalado la diputada nacional.

Además, según ha explicado el presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, desde el comité ejecutivo Aehcos ha puesto el foco en el "abandono de las infraestructuras".

"El sector turístico confirma lo que venimos denunciando desde Vox: que las infraestructuras se están quedando atrás, produciéndose, por ejemplo, tapones en los accesos de San Pedro, Torremolinos... A eso hay que sumar la falta del tren litoral", ha dicho.

Sevilla también se ha referido a las denuncias realizadas por Aehcos por la falta de infraestructuras hidráulicas y la insuficiente capacidad eléctrica, "que suponen un tapón para proyectos". "Desde la asociación nos han confirmado que no se van a poder desarrollar multitud de proyectos por esa falta de capacidad eléctrica e hidráulica", ha explicado.

"Nos han explicado que los hoteles sufren cortes de electricidad en la Costa del Sol desde hace cinco años, en los desayunos, en el momento en el que los clientes registran las salidas... Hay hoteles que han registrado hasta 30 cortes de electricidad", ha añadido Antonio Sevilla.

Vox señala que otro de los temas tratados durante la reunión, ha sido los perjuicios para el sector turístico de la tasa turística, un nuevo impuesto que ha sido rechazado por la formación política.

"Esta tasa es para todos los andaluces, un tercio de los clientes del sector turístico. Si una familia quiere hacer turismo, le supondrá mucho más dinero y por tanto, decidirá no viajar, afectando directamente al turismo de Málaga", ha expresado Sevilla.

Por su parte, el portavoz provincial de Vox en la Diputación, Antonio Luna, ha tratado con Aehcos el aumento de la inseguridad motivada por el narcotráfico.

"La seguridad es uno de los atributos más importantes para el turismo y desde Aehcos nos han explicado que toda la actividad del narcotráfico en la Costa del Sol, es antipromoción para nuestra provincia", ha expresado Antonio Luna.

"El sector turístico comparte nuestra visión de que se ha dejado sin medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son necesarios más medios para que Málaga no sea el lugar de actividad de los narcos", ha añadido.