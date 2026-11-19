La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga, Patricia Rueda, en un acto de campaña electoral. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga, Patricia Rueda, ha condenado la presunta agresión sexual a una mujer en el Valle del Guadalhorce, por la que han sido detenidas cinco personas, dos de ellas menores; y ha exigido "más mano dura" frente a los delitos contra la libertad sexual y una respuesta institucional "más contundente".

"No nos podemos quedar callados ante esta atrocidad. No puede ser que cada día las mujeres estén más inseguras en sus barrios y en las calles de Málaga y de España", ha manifestado Rueda, quien ha trasladado su solidaridad a la víctima y a sus familiares.

Así, ha reivindicado la necesidad de dotar de mayores recursos humanos, materiales y jurídicos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reforzando la presencia policial en las calles como medida de prevención.

Queremos seguridad para nuestras mujeres, para nuestras hijas. Desde Vox lo llevamos diciendo, exigiendo y reclamando desde que irrumpimos con fuerza en el Congreso en 2019", ha manifestado la candidata de la formación.

Asimismo, ha exigido una reforma del Código Penal que endurezca las condenas por delitos contra la libertad sexual, "mano dura contra los agresores sexuales", ha insistido.

Por otro lado, Rueda ha criticado las políticas migratorias y penales del Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido la expulsión de los extranjeros condenados por delitos sexuales, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

La candidata ha reivindicado la remigración como uno de los pilares del programa electoral de Vox y ha cuestionado las consecuencias de las reformas legislativas del Ejecutivo socialista en materia de delitos sexuales.

"Queremos más respeto para las mujeres porque no vamos a permitir que las agredan sexualmente, que no puedan caminar con libertad por nuestras calles", ha señalado.

Rueda ha destacado que las propuestas de Vox en materia de seguridad contemplan, además del endurecimiento de las penas, medidas de prevención, protección efectiva de las mujeres y asistencia a las víctimas de agresiones sexuales.

La candidata al Congreso ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y ha defendido la necesidad de garantizar "la libertad de todos los españoles para transitar por las calles sin miedo".

Finalmente, Rueda ha insistido en que la seguridad "debe constituir una prioridad de la acción política e institucional". "Esa seguridad que queremos en las calles es para hombres y mujeres, para jóvenes y para mayores, para todos los malagueños y para todos los españoles", ha concluido.