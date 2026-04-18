Vox Málaga reivindica en la Feria del Perro de Archidona un apoyo "firme, sin matices" a la caza

El número tres de Vox por Málaga, Antonio Ureña. - VOX MÁLAGA

ARCHIDONA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El número tres de Vox por Málaga, Antonio Ureña, ha visitado este sábado la Feria del Perro de Archidona acompañado por Antonio Sevilla, cabeza de lista de Vox en la provincia, en una cita que ha servido para trasladar el respaldo de la formación al mundo de la caza, al ámbito rural y a las tradiciones andaluzas.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante su visita, Ureña ha destacado la importancia de este encuentro, que cada año reúne a miles de personas vinculadas al sector cinegético y al medio rural. "Hoy estamos en Archidona, en la feria del perro, un punto de encuentro para miles de personas que viven, conocen y defienden el mundo de la caza en Andalucía", ha señalado.

Asimismo, ha reclamado un apoyo político decidido a la actividad cinegética y ha advertido que el sector no puede seguir condicionado por planteamientos ideológicos. "La caza no puede seguir sobreviviendo a los complejos ideológicos de unos y otros. La caza necesita un respaldo claro, firme y sin matices", ha afirmado.

En este sentido, Ureña ha criticado la "falta de compromiso real" de otras formaciones políticas con el mundo rural y con la actividad cinegética. "Durante años hemos visto cómo el Partido Popular aparentaba apoyar al mundo rural, a nuestros montes y al control de las especies, pero la realidad es otra: tibieza, dudas y abandono", ha manifestado.

Tal y como ha señalado el número tres de Vox por Málaga, la situación actual exige un compromiso mucho más decidido con los cazadores y con su papel en la conservación del entorno natural. "Y la caza necesita más compromiso, más prioridad y menos tibieza política", ha subrayado.

Ureña ha defendido además una de las principales propuestas de Vox en esta materia, como la implantación de una licencia única y gratuita de caza en toda España, con el objetivo de "facilitar la actividad y reconocer la función que desempeñan los cazadores en el cuidado del medio natural".

"Es el momento de dar un paso adelante: licencia única en toda España y gratuita, para defender de verdad a los cazadores, facilitar su actividad y reconocer su papel clave en el cuidado y la conservación de nuestros montes", ha explicado.

Por último, ha insistido en que Vox seguirá defendiendo "sin ambigüedades" al sector cinegético como "parte esencial" del campo español y de las tradiciones de nuestra tierra. "En Vox lo tenemos claro: defender la caza es defender nuestro campo, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida. Y lo vamos a hacer sin complejos", ha concluido.