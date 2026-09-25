Vox preguntará en el Congreso sobre los tiroteos en Málaga y pedirá a Interior más medios contra el crimen organizado

Patricia Rueda, diputada nacional de Vox por Málaga. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda ha anunciado este viernes que la formación llevará al Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre el aumento de los tiroteos registrados en Málaga y reclamará al Ministerio del Interior explicaciones sobre los efectivos, medios y medidas que prevé desplegar para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en la provincia.

Así lo ha especificado Rueda en una atención a los medios a las puertas del Ayuntamiento de Málaga, acompañada por el portavoz del Grupo Municipal Vox, Antonio Alcázar, al tiempo que ha recordado que su formación lleva "años advirtiendo del incremento del índice de criminalidad en nuestras calles, de la violencia y del narcotráfico".

Ha hecho referencia a los últimos sucesos ocurridos en la capital, entre ellos el asesinato de un joven de 20 años y el disparo recibido por un hombre en el Muelle Uno y ha recordado que ha recordado que Vox presentó en 2025 una iniciativa en el Congreso de los Diputados por el incremento del narcotráfico y la existencia de un mercado ilegal de armas de guerra, pero "no salió adelante al no contar con el respaldo del PP".

"Me sorprende ahora que el Ayuntamiento haga grandes manifestaciones cuando el Partido Popular no apoyó esta iniciativa y, por tanto, no prosperó", ha reprochado la diputada.

Rueda también ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha reclamado más medios y respaldo para los agentes encargados de combatir el crimen organizado, ya que "mientras hay armas de guerra en nuestras calles, nuestros agentes están sin medios".

"Vamos a seguir dando la batalla en el Ayuntamiento de Málaga y en todas las instituciones, porque no puede ser que la Costa del Sol se haya convertido en la costa de los tiroteos ni que los malagueños anden con inseguridad en sus propias calles y barrios, y, por supuesto, no puede ser que malagueños sigan muriendo por la inacción de este Gobierno", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha sostenido que los últimos acontecimientos demuestran un deterioro de la seguridad en la capital. "Lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo: Málaga ya no es una ciudad tan segura, y lo decimos por los hechos que han acontecido recientemente", ha señalado.

El portavoz municipal también ha considerado que el Ayuntamiento de Málaga dispone también de margen de actuación. Por ello, ha reclamado "una labor de vigilancia y una labor preventiva en la ciudad para que los habitantes, los ciudadanos y los vecinos de Málaga se sientan mucho más seguros".