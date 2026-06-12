Vox, sobre la Zona de Bajas Emisiones: "Por prudencia el PP debe dejar de multar"

El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, atiende a los medios. - VOX

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox Málaga ha valorado este viernes la sentencia en la que se estima de forma parcial, y solo en lo referente a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el recurso presentado por el grupo municipal Vox contra la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga y ha señalado que "por prudencia, el PP debe dejar de multar".

Así, el portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha mostrado su satisfacción por una sentencia que considera "clara y contundente" y que, a su juicio, "confirma las advertencias que la formación venía realizando desde la implantación de la medida".

"Estamos muy contentos porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la nulidad de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga y ha demostrado que se trataba de una medida discriminatoria, improcedente e injustificada", ha afirmado.

Alcázar ha criticado que "la implantación de la ZBE respondía principalmente a un objetivo recaudatorio por parte del Ayuntamiento". "Desde el primer momento hemos advertido de que esta medida castigaba especialmente a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos y a las pequeñas empresas, obligándoles a asumir costes que muchos no podían afrontar", ha agregado.

De igual modo, ha criticado que el equipo de gobierno municipal "justificara la medida como una imposición de la Unión Europea". "Se ha trasladado a los ciudadanos la idea de que se trataba de una obligación ineludible cuando no era así. Lo que ha faltado en Málaga es una verdadera planificación de la movilidad, con criterios técnicos y pensando en los malagueños, no en la recaudación", ha añadido.

El portavoz municipal de Vox también ha lamentado que la ciudad "sigue careciendo de una estrategia integral en materia de movilidad" y ha criticado que, mientras tanto, "se hayan impuesto restricciones y sanciones que han afectado a miles de ciudadanos".

Por último, Alcázar ha indicado que Vox "permanecerá vigilante ante las consecuencias derivadas de la resolución judicial" y ha recomendado "a todos los malagueños que desde ayer, sin son multados, reclamen dicha sanción".

"LA ZONA DE BAJAS EMISIONES DEJA DE EXISTIR JURÍDICAMENTE"

Por su parte, el vicesecretario jurídico de Vox Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, ha aclardo "el alcance real de la sentencia ante algunas informaciones que apuntaban a que el fallo se limitaba a corregir determinados aspectos técnicos de la normativa".

"No estamos ante una simple corrección técnica de la ordenanza. El Tribunal ha anulado íntegramente el Capítulo I del Título II de la Ordenanza de Movilidad, es decir, todos los artículos que regulaban la Zona de Bajas Emisiones. La ZBE deja de existir jurídicamente", ha explicado.

Ruiz Ballesteros ha destacado que la Sala ha estimado "que las restricciones de circulación basadas en la domiciliación de los vehículos vulneran principios constitucionales fundamentales".

"La sentencia concluye que el mero empadronamiento o domiciliación de un vehículo no puede servir como criterio para establecer privilegios de circulación o beneficios administrativos, por afectar a la libertad económica, la unidad de mercado y el principio de igualdad", ha señalado.

También ha subrayado "la complejidad del procedimiento y la trascendencia del fallo obtenido". "Ha sido un proceso largo y técnicamente exigente, pero esta resolución demuestra que las restricciones a la movilidad impuestas sin el debido rigor jurídico tienen consecuencias. El activismo regulatorio tiene límites y esos límites los establecen los tribunales", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que la sentencia "tiene efectos directos para los ciudadanos de toda la provincia". "Desde hoy, todos los vecinos de la provincia de Málaga deberían poder circular sin miedo a ser sancionados por una norma que el Tribunal ha declarado nula, si bien habrá que esperar a que el Consistorio aplique el principio de prudencia en lugar del afán recaudatorio. En cualquier caso, esta es una victoria del Grupo Municipal VOX Málaga que merece ser explicada con rigor y en toda su dimensión", ha concluido.

Por otro lado, desde Vox Málaga consideran que la sentencia "supone una importante victoria para los ciudadanos de toda la provincia y un precedente relevante frente a aquellas regulaciones que, bajo argumentos medioambientales, puedan vulnerar derechos fundamentales o principios constitucionales básicos".

Vox ha reiterado su compromiso "con la defensa de la libertad de circulación, la igualdad de trato y la seguridad jurídica de los malagueños, al tiempo que ha reclamado al Ayuntamiento una política de movilidad basada en criterios técnicos, planificación y respeto a los derechos de los ciudadanos".

Cabe recordar que la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, explicó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la regulación del acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital que estudian presentar un recurso y ha advertido de que la zona "está vigente".

Hernández precisó que la sentencia "aún no es firme". "El Ayuntamiento de Málaga está estudiando y dispone ahora de 29 días para analizarla y determinar si se presenta un recurso de casación tal y como se establece en la normativa vigente". En este sentido, la concejala advirtió de que "al no ser firme, la Zona de Bajas Emisiones está vigente y el sistema sigue captando imágenes".