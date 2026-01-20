Vuelcan jardineras, arrancan macetas y esparcen cascotes y tierra en una calle de Mijas Pueblo (Málaga)

Numerosas macetas con plantas ornamentales, así como grandes jardineras han sido vandalizadas durante la noche de este pasado lunes en el núcleo del Pueblo de la ciudad malagueña de Mijas. - FB AYUNTAMIENTO DE MIJAS

El Ayuntamiento ha anunciado recientemente la implantación de un sistema de cámaras de videovigilancia en la ciudad

MIJAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Numerosas macetas con plantas ornamentales, así como grandes jardineras han sido vandalizadas durante la noche de este pasado lunes en el núcleo del Pueblo de la ciudad malagueña de Mijas.

En este sentido ha informado el Ayuntamiento en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en la que señala que el suceso ha tenido lugar en la Cuesta de la Villa, camino de La Muralla, donde "numerosas macetas han sido arrancadas de la pared y tiradas al suelo, se han esparcido los cascotes y la tierra y se han volcado enormes jardineras, obstaculizando asimismo el espacio público".

En la publicación, el Ayuntamiento de Mijas ha recordado que va a invertir más de 2,6 millones de euros en un completo sistema de videovigilancia "que, entre otras ventajas, ayudará a evitar estas prácticas incívicas e identificar a los responsables".

Tal y como informaron recientemente a este respecto, el sistema contempla, entre otros conceptos, la instalación de más de 150 cámaras en el término municipal de Mijas, sobre todo en los tres núcleos de población (el Pueblo, La Cala y Las Lagunas) y en las principales urbanizaciones.

Por un lado, habrá cámaras destinadas a la seguridad ciudadana, ubicadas en plazas, espacios públicos y zonas de alta afluencia, que se emplearán para la prevención de delitos y para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio público.

Por otro, habrá cámaras de control de tráfico y lectura de matrículas, situadas en accesos, rotondas y entradas y salidas del municipio, que permitirán identificar vehículos, controlar la movilidad y apoyar investigaciones policiales cuando sea necesario.