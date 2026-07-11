La web municipal de Marbella (Málaga) para reservar espacios de moragas supera 1.500 solicitudes en menos de dos meses

La web municipal de Marbella para reservar espacios de moragas supera 1.500 solicitudes en menos de dos meses. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La plataforma municipal del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) para la reserva de espacios destinados a la celebración de moragas ha superado las 1.500 solicitudes en menos de dos meses de funcionamiento.

El servicio, puesto en marcha el pasado 6 de mayo, contabilizó un total de 1.529 peticiones hasta el 30 de junio, lo que supone una media superior a 27 diarias, han precisado desde el Consistorio a través de una nota.

La herramienta, impulsada por el Ayuntamiento y disponible a través de la web barbacoasymoragas.marbella.es, permite realizar el trámite "de forma rápida, cómoda y completamente telemática", facilitando la planificación y la gestión de los espacios autorizados en las playas del municipio.

Por zonas, San Pedro Alcántara concentra el mayor número con 728, el 47,6% del total. Le sigue Marbella, con 694 solicitudes, que representan el 45,4%, y La Víbora que suma 59 peticiones, un 3,9%; mientras que Nueva Andalucía registra 48, equivalentes al 3,1%.

Entre el 6 y el 31 de mayo se formalizaron 539 reservas, mientras que durante el mes de junio la cifra ascendió a 740, lo que representa un incremento cercano al 37% con respecto al periodo inicial de funcionamiento.

Según han señalado, el ritmo de uso se mantiene elevado durante la temporada estival, ya que solo en los primeros 13 días de julio se han tramitado otras 250 reservas, un dato que refleja "la consolidación" de esta herramienta entre vecinos y visitantes.

El concejal del ramo, Diego López, ha valorado "muy positivamente estos resultados, que ponen de manifiesto la utilidad de una herramienta diseñada para mejorar la organización de las moragas, optimizar la gestión de los espacios autorizados y ofrecer a la ciudadanía un servicio más ágil, accesible y transparente".

"El Consistorio continuará trabajando en la mejora de la experiencia de los usuarios y en la implantación de soluciones digitales que simplifiquen los trámites municipales y contribuyan a una gestión más eficiente del litoral", ha resaltado.