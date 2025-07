Will Smith, Rita's y The Beach Boys, próximas citas en Starlite

MARBELLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Starlite Occident, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella, tiene entre sus próximas citas a Will Smith, Rita's y The Beach Boys.

En concreto, Will Smith llegará este mismo sábado 26 de julio con su nuevo show: An Evening with Will Smith, según han señalado desde la organización.

Will Smith comenzó su carrera en el circuito musical rapero, donde se dio a conocer como Dj Jazzy Jeff & the Fresh Prince y llegó a conseguir dos premios Grammy con la formación y dos por su trayectoria en solitario. En 1992 arranco su andadura en la interpretación, reconocido mundialmente por papeles en 'El Príncipe de Bel-Air', 'En Busca de la felicidad' o 'Siete Almas'. Tras 20 años ha regresado a los escenarios y ha escogido el Starlite dentro de sus tres únicas citas en España, que le llevará a Gran Canaria y Almería.

También el sábado, Starlite Occident vibrará con la energía de la Fiesta Rita's. "Buena música, buena gente y una vibra brutal serán los ingredientes perfectos para disfrutar de una noche inolvidable en uno de los escenarios más exclusivos del verano", han señalado.

Del mismo modo, inaugurará la semana del festival, el lunes 28 de julio, el grupo The Beach Boy. Durante casi seis décadas, la música de The Beach Boys ha sido una parte imborrable de la historia de Estados Unidos. Destacan algunas de sus canciones como 'Surfin U.S.A.', 'Wouldn't It Be Nice' o 'Good Vibrations'.

Con más de 50 años sobre los escenarios y millones de discos vendidos, la música de The Beach Boys ha cambiado para siempre el panorama musical y ha influido en la sociedad. Por otro lado, el resto de la semana se subirán al escenario marbellí 'Q2', ZAZ, 'Malmö 040' y The Kooks.