La XXX edición de Clásicos Solidarios en el Castillo de Gibralfaro representará 'Una cita con Chejov

Presentación la XXX edición de Clásicos Solidarios en el Castillo de Gibralfaro . - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo teatral 'Clásicos Solidarios en el Castillo de Gibralfaro' celebrará su XXX edición con la representación de la obra 'Una cita con Chejov', a cargo de la compañía 'Comediantes Malagueños de Teatro', los próximos días 17,18 y 19 de agosto a las 21,00 horas en la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro de Málaga capital.

Las entradas para los espectáculos tendrán un coste de diez euros, mas gastos de gestión, y se podrán adquirir en cualquier establecimiento de El Corte Inglés y en su servicio de compra online.

La concejala delegada del distrito Bailén-Miraflores, Mercedes Martín, junto al director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y la directora de la compañía 'Comediantes Malagueños', Cristina Navarro, han presentado este miércoles el programa del ciclo.

Como en años anteriores, la recaudación íntegra de las sesiones se destinará a tres asociaciones benéficas de la ciudad; la Fundación Vicente Ferrer, la Asociación Altamar y la Asociación Nena Paine. El evento está patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja.

Navarro se ha encargado de adaptar y dirigir la representación de 'Una cita con Chejov', que se trata de un homenaje a la obra humorística del autor ruso Anton Chejov. Además, como en anteriores ocasiones, Navarro ha incluido una trama original en dos de las piezas más conocidas del autor ruso, como son 'El oso' y 'Petición de mano'.

CLÁSICOS SOLIDARIOS EN EL CASTILLO

Un año más, la compañía 'Comediantes Malagueños Teatro' vuelve a representar una obra de teatro clásica en el Castillo de Gibralfaro para destinarlo a un fin benéfico.

La compañía fue fundada en el año 2012 por Cristina Navarro con el objetivo de rescatar clásicos teatrales, además de teatralizar obras literarias para acercarlas al gran público.

Desde su creación, han estrenado más de 20 obras, entre adaptaciones y originales de su directora, llevando un repertorio en continua renovación a escenarios de toda la provincia de Málaga y parte del resto de Andalucía.

Asimismo, mantienen citas fijas ineludibles con la capital malagueña como el estreno anual de una obra, en el espacio de La Caja Blanca, o este evento solidario, que organiza cada verano representaciones en un marco tan singular como es el Castillo de Gibralfaro.