Apoyo institucional al Sorteo del Oro de Cruz Roja en Jaén

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha mostrado su apoyo al Sorteo del Oro de Cruz Roja, que se llevará a cabo el 23 de julio en Granada. No es la única administración que trasladado su apoyo, también lo han hecho en esta ronda de contactos el Ayuntamiento de Jaén y la Subdelegación del Gobierno.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha recibido al presidente de esta entidad, Miguel Maldonado, con motivo de la celebración de esta campaña solidaria. "Estamos a disposición de Cruz Roja porque somos conscientes de lo que supone esta entidad para nuestro país", ha dicho Reyes, al tiempo que ha abogado por "dar visibilidad a un sorteo tan importante como es el Sorteo del Oro, que permite que cualquier persona pueda colaborar con la labor que realiza Cruz Roja adquiriendo un boleto".

Los boletos para participar en este sorteo, que tiene un primer premio de tres millones de euros, se pueden comprar a un precio de seis euros. "Unos recursos que, quien lo adquiera, tiene la constancia y la garantía de que van a llegar donde tienen que llegar y que son bien gestionados, como gestiona Cruz Roja", ha dicho el presidente de la Administración provincial.

Ha añadido que la Diputación "siempre" deposita su confianza en Cruz Roja y se colabora "no sólo en labores humanitarias de esta entidad, sino también en esa tarea importante de inserción laboral de aquellos que más lo necesitan".

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Jaén ha agradecido el apoyo de la Diputación y del resto de administraciones para dar a conocer esta campaña y ha subrayado la importancia que tiene el Sorteo del Oro de cara a recaudar fondos que faciliten la realización de iniciativas como programas de soledad no deseada o la atención a personas en exclusión social o casos de vulnerabilidad, tanto en infancia, como en juventud y mayores.

Esta campaña "permite tener los suficientes recursos para atender colectivos que queden al margen de proyectos de financiación y no sean públicos finalistas de los mismos", ha señalado Miguel Ángel Maldonado.

En el Ayuntamiento de Jaén, el alcalde, Julio Millán, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con Cruz Roja y su labor solidaria. En este sentido, ha indicado que la idea es apoyar este sorteo solidario de Cruz Roja "para sacar adelante tanto proyectos que realizan a nivel internacional y nacional, pero también a nivel local".

Millán ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria, destacando el papel esencial de la organización: "Es uno más de nosotros y siempre estamos agradecidos por la labor que hacen".